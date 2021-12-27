В пермском аэропорту ввели четыре новых авианаправления

Сейчас в расписании пермского аэропорта прямых авиаперелетов в Грецию и Узбекистан нет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В аэропорту Перми появилось сразу четыре новых авианаправления. Две компании получили допуски на перелеты в Узбекистан и греческие города Кос и Афины, сообщается в приказе Росавиации, опубликованном на сайте ведомства 28 ноября.

«Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных нерегулярный (чартерных) воздушных перевозок пассажиров и грузов, согласно приложению. Снести изменения в условия ранее выданного допуска», — говорится в приказе.

Согласно документу, авикомпания «ИрАэро» получила разрешение осуществлять полеты из Перми в города Кос и Афины (Греция) два раза в неделю. Также компания получила возможность осуществлять прямые перелеты в Андижан (Узбекистан). Авиакомпании Royal Flight разрешили полеты из Перми в Корфу (Греция).

Ранее Росавиция выдала разрешение компании Azur air на прямые полеты из Перми в города Болгарии. Начать полеты компания сможет уже летом 2022 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам