27 декабря 2021

В пермском аэропорту ввели четыре новых авианаправления

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты в Большом Савино. Пермь, самолет, airbus a321, самолет нордвин
Сейчас в расписании пермского аэропорта прямых авиаперелетов в Грецию и Узбекистан нет Фото:

В аэропорту Перми появилось сразу четыре новых авианаправления. Две компании получили допуски на перелеты в Узбекистан и греческие города Кос и Афины, сообщается в приказе Росавиации, опубликованном на сайте ведомства 28 ноября.

«Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных нерегулярный (чартерных) воздушных перевозок пассажиров и грузов, согласно приложению. Снести изменения в условия ранее выданного допуска», — говорится в приказе.

Согласно документу, авикомпания «ИрАэро» получила разрешение осуществлять полеты из Перми в города Кос и Афины (Греция) два раза в неделю. Также компания получила возможность осуществлять прямые перелеты в Андижан (Узбекистан). Авиакомпании Royal Flight разрешили полеты из Перми в Корфу (Греция).

Ранее Росавиция выдала разрешение компании Azur air на прямые полеты из Перми в города Болгарии. Начать полеты компания сможет уже летом 2022 года.

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В аэропорту Перми появилось сразу четыре новых авианаправления. Две компании получили допуски на перелеты в Узбекистан и греческие города Кос и Афины, сообщается в приказе Росавиации, опубликованном на сайте ведомства 28 ноября. «Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных нерегулярный (чартерных) воздушных перевозок пассажиров и грузов, согласно приложению. Снести изменения в условия ранее выданного допуска», — говорится в приказе. Согласно документу, авикомпания «ИрАэро» получила разрешение осуществлять полеты из Перми в города Кос и Афины (Греция) два раза в неделю. Также компания получила возможность осуществлять прямые перелеты в Андижан (Узбекистан). Авиакомпании Royal Flight разрешили полеты из Перми в Корфу (Греция). Ранее Росавиция выдала разрешение компании Azur air на прямые полеты из Перми в города Болгарии. Начать полеты компания сможет уже летом 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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