16 декабря 2021

Из Перми разрешили прямые перелеты в Болгарию

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, боинг, azur air, азур эйр, авиакомпания azur air, боинг 777-300, boeing 777-300ER
Azur air разрешили прямые перелеты из Перми в Болгарию Фото:

Росавиация выдала разрешение компании Azur air на прямые полеты из Перми в города Болгарии. Открыть рейсы перевозчик сможет уже летом 2022 года.

«Российским авиакомпаниям, подавшим заявления, предоставлены допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств», — говорится на сайте Росавиации. Разрешения на перелеты из Перми запрашивала лишь Azur air. Компания планирует два раза в неделю летать в Бургас и Варну, следует из приказа ведомства.

Решение о выдаче разрешений еще не является решением о возобновлении полетов. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться, отмечают в Росавиации.

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Росавиация выдала разрешение компании Azur air на прямые полеты из Перми в города Болгарии. Открыть рейсы перевозчик сможет уже летом 2022 года. «Российским авиакомпаниям, подавшим заявления, предоставлены допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств», — говорится на сайте Росавиации. Разрешения на перелеты из Перми запрашивала лишь Azur air. Компания планирует два раза в неделю летать в Бургас и Варну, следует из приказа ведомства. Решение о выдаче разрешений еще не является решением о возобновлении полетов. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться, отмечают в Росавиации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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