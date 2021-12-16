Из Перми разрешили прямые перелеты в Болгарию

Azur air разрешили прямые перелеты из Перми в Болгарию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Росавиация выдала разрешение компании Azur air на прямые полеты из Перми в города Болгарии. Открыть рейсы перевозчик сможет уже летом 2022 года.

«Российским авиакомпаниям, подавшим заявления, предоставлены допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств», — говорится на сайте Росавиации. Разрешения на перелеты из Перми запрашивала лишь Azur air. Компания планирует два раза в неделю летать в Бургас и Варну, следует из приказа ведомства.

Решение о выдаче разрешений еще не является решением о возобновлении полетов. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться, отмечают в Росавиации.