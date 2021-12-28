Ремонтников не могут вернуть на работы уже два месяца Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Нижневартовске в доме 8а по улице Мира рабочие бросили ремонт подъезда из-за невыплаты зарплаты. Об этом сообщили жители пятиэтажки, сославшись на сообщения сотрудников управляющей компании и самих строителей.

«У нас уже как два месяца не производится никаких работ в подъезде. Рабочие, которые выполняли их, сбежали, потому что им не платили деньги за работу, так они сами говорили и работники ПРЭ-3. Мы уже неоднократно обращались с жалобами, а толку нет», — говорят жильцы многоквартирника.

Месяц назад нижневартовцы пожаловались на управляющую компанию и подрядчика в городскую мэрию, где на исполнителя работ наложили штраф за срыв сроков ремонта, который должен был завершиться 2 октября. По словам жителей, работы так и не были возобновлены по сей день. В управляющей компании «ПРЭТ-3» URA.RU заявили, что вся бригада строителей заболела коронавирусом и потому работы подрядчику пришлось приостановить. «Этот подъезд ремонтирует ООО „АДМ“ и у них вся бригада заболела ковидом, поэтому они не могли выйти для дальнейшего ремонта. Завтра они будут работать на месте», — объясняет ситуацию главный инженер УК.

Директор ООО «АДМ» Дилсуз Абаасов в разговоре с журналистом агентства опроверг информацию о невыплате зарплаты и повторил версию о том, что вся бригада слегла с COVID-19. «Они все заболели. Я всегда плачу своим рабочим деньги. Бывает, что УК задерживает оплату, я с денег организации начисляю», — сказал Аббасов.

По сообщению жильцов, через некоторое время после звонков журналистов URA.RU в организации в подъезде снова появилась пара рабочих, но этих людей обитатели многоквартирника раньше никогда не видели. Они утверждают, что в бригаде, которая работала ранее, не было таких сотрудников.

Ранее URA.RU сообщало, что рабочие в Пыть-Яхе сбежали с объекта, возводимого по нацпроекту. По сообщению источника, достраивать одну из центральных площадей города некому.

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