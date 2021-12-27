27 декабря 2021

Тюменская область вышла на 4 место в России по темпам вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие центра вакцинации. Тюмень, вакцинация, девушка в маске, пункт вакцинации, вакцинация от ковид 19
Полный курс вакцинации прошли уже 930 тысяч тюменцев Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Тюменская область вышла на четвертое место среди регионов России по темпам вакцинации от коронавируса. Об этом 28 декабря заявил глава региона Александр Моор в эфире телепередачи «Час с губернатором», которая транслировалась на канале «Россия 24».

«У нас 1 млн 172 тыс. взрослого населения, соответственно привить двумя компонентами вакцины нужно 937 тысяч человек. На сегодняшнее утро первым компонентом привито 990 тысяч, вторым — почти 930 тысяч человек. Осталось несколько дней и искомую цифру (80% привитого взрослого населения — прим. ред.) мы достигнем. Мы всегда шли с хорошим темпом, и сегодня мы четвертые из российских регионов», — отметил Моор.

Ранее агентство писало, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции 27 декабря заявила, что для победы над коронавирусом нужна 100-процентная вакцинация населения страны. Предыдущие оценки необходимого уровня коллективного иммунитета составляли 80%.

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Тюменская область вышла на четвертое место среди регионов России по темпам вакцинации от коронавируса. Об этом 28 декабря заявил глава региона Александр Моор в эфире телепередачи «Час с губернатором», которая транслировалась на канале «Россия 24». «У нас 1 млн 172 тыс. взрослого населения, соответственно привить двумя компонентами вакцины нужно 937 тысяч человек. На сегодняшнее утро первым компонентом привито 990 тысяч, вторым — почти 930 тысяч человек. Осталось несколько дней и искомую цифру (80% привитого взрослого населения — прим. ред.) мы достигнем. Мы всегда шли с хорошим темпом, и сегодня мы четвертые из российских регионов», — отметил Моор. Ранее агентство писало, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции 27 декабря заявила, что для победы над коронавирусом нужна 100-процентная вакцинация населения страны. Предыдущие оценки необходимого уровня коллективного иммунитета составляли 80%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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