В УМВД Екатеринбурга отменили корпоративы из-за драки сотрудников

Подравшиеся силовики перед конфликтом отдыхали в ресторане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После драки двух сотрудников ГИБДД в Екатеринбурге начальство городского управления МВД запретило корпоративы в ведомстве. Об этом сообщил источник в силовых кругах.

«Руководство выпустило указ о полном запрете новогодних корпоративов среди сотрудников. Все из-за конфликта [подравшихся инспекторов ДПС]», — пишет Е1.ru со ссылкой на источник.

Собеседник портала рассказал о драке двух сотрудников ведомства во время корпоратива в одном из ресторанов города. По словам очевидца, информация о драке дошла до их руководителей, после чего вышел указ, запрещающий проводить предновогодние корпоративные праздники.

Глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых в разговоре с URA.RU подтвердил факт происходившего конфликта между силовиками. «По факту произошедшего инцидента между двумя сотрудниками руководством ГУ МВД по Свердловской области кадровому подразделению поручено провести служебную проверку и установить все обстоятельства произошедшего», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что руководству предстоит определить причины конфликта.

Горелых рассказал, что если сообщения о драке являются достоверными, то в отношении сотрудников, участвовавших в конфликте, «последуют самые серьезные меры реагирования». Также в этом случае реакция ожидает и их непосредственных начальников, которые должны проводить профилактическую работу с подчиненными.

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