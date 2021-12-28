В УМВД Екатеринбурга отменили корпоративы из-за драки сотрудников

После драки двух сотрудников ГИБДД в Екатеринбурге начальство городского управления МВД запретило корпоративы в ведомстве. Об этом сообщил источник в силовых кругах.
«Руководство выпустило указ о полном запрете новогодних корпоративов среди сотрудников. Все из-за конфликта [подравшихся инспекторов ДПС]», — пишет Е1.ru со ссылкой на источник.
Собеседник портала рассказал о драке двух сотрудников ведомства во время корпоратива в одном из ресторанов города. По словам очевидца, информация о драке дошла до их руководителей, после чего вышел указ, запрещающий проводить предновогодние корпоративные праздники.
Глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых в разговоре с URA.RU подтвердил факт происходившего конфликта между силовиками. «По факту произошедшего инцидента между двумя сотрудниками руководством ГУ МВД по Свердловской области кадровому подразделению поручено провести служебную проверку и установить все обстоятельства произошедшего», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что руководству предстоит определить причины конфликта.
Горелых рассказал, что если сообщения о драке являются достоверными, то в отношении сотрудников, участвовавших в конфликте, «последуют самые серьезные меры реагирования». Также в этом случае реакция ожидает и их непосредственных начальников, которые должны проводить профилактическую работу с подчиненными.
После драки двух сотрудников ГИБДД в Екатеринбурге начальство городского управления МВД запретило корпоративы в ведомстве. Об этом сообщил источник в силовых кругах. «Руководство выпустило указ о полном запрете новогодних корпоративов среди сотрудников. Все из-за конфликта [подравшихся инспекторов ДПС]», — пишет Е1.ru со ссылкой на источник. Собеседник портала рассказал о драке двух сотрудников ведомства во время корпоратива в одном из ресторанов города. По словам очевидца, информация о драке дошла до их руководителей, после чего вышел указ, запрещающий проводить предновогодние корпоративные праздники. Глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых в разговоре с URA.RU подтвердил факт происходившего конфликта между силовиками. «По факту произошедшего инцидента между двумя сотрудниками руководством ГУ МВД по Свердловской области кадровому подразделению поручено провести служебную проверку и установить все обстоятельства произошедшего», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что руководству предстоит определить причины конфликта. Горелых рассказал, что если сообщения о драке являются достоверными, то в отношении сотрудников, участвовавших в конфликте, «последуют самые серьезные меры реагирования». Также в этом случае реакция ожидает и их непосредственных начальников, которые должны проводить профилактическую работу с подчиненными.