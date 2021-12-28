Захарова уверила, что Россия не вернется к «железному занавесу» 28 декабря 2021 в 22:06 Размер текста - 17 + Захарова уверена, что в современной ситуации не повторится «железный занавес» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не вернется к «железному занавесу». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия не намерена возвращаться к „железному занавесу“ в отношениях с Западом», — сообщила Захарова. Свою уверенность она высказала в интервью радио «Комсомольская правда». «Железный занавес» представляет собой политическую метафору, которая обозначает изоляцию одной страны от других государства в мире. Термин возник из-за начала холодной войны между СССР и капиталистическими странами Запада. «Железный занавес» предполагает политическую, экономическую и культурную изоляцию. Нынешние отношения России и НАТО сейчас сравнивают с Карибским кризисом 1962 года, который случился в разгар холодной войны. В российском МИДе считают, что к такому отношению между странами виноват Североатлантический альянс. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Россия не вернется к «железному занавесу». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия не намерена возвращаться к „железному занавесу“ в отношениях с Западом», — сообщила Захарова. Свою уверенность она высказала в интервью радио «Комсомольская правда». «Железный занавес» представляет собой политическую метафору, которая обозначает изоляцию одной страны от других государства в мире. Термин возник из-за начала холодной войны между СССР и капиталистическими странами Запада. «Железный занавес» предполагает политическую, экономическую и культурную изоляцию. Нынешние отношения России и НАТО сейчас сравнивают с Карибским кризисом 1962 года, который случился в разгар холодной войны. В российском МИДе считают, что к такому отношению между странами виноват Североатлантический альянс. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям