Захарова уверила, что Россия не вернется к «железному занавесу»

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова уверена, что в современной ситуации не повторится «железный занавес» Фото:

Россия не вернется к «железному занавесу». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия не намерена возвращаться к „железному занавесу“ в отношениях с Западом», — сообщила Захарова. Свою уверенность она высказала в интервью радио «Комсомольская правда».

«Железный занавес» представляет собой политическую метафору, которая обозначает изоляцию одной страны от других государства в мире. Термин возник из-за начала холодной войны между СССР и капиталистическими странами Запада. «Железный занавес» предполагает политическую, экономическую и культурную изоляцию.

Нынешние отношения России и НАТО сейчас сравнивают с Карибским кризисом 1962 года, который случился в разгар холодной войны. В российском МИДе считают, что к такому отношению между странами виноват Североатлантический альянс.

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Россия не вернется к «железному занавесу». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия не намерена возвращаться к „железному занавесу“ в отношениях с Западом», — сообщила Захарова. Свою уверенность она высказала в интервью радио «Комсомольская правда». «Железный занавес» представляет собой политическую метафору, которая обозначает изоляцию одной страны от других государства в мире. Термин возник из-за начала холодной войны между СССР и капиталистическими странами Запада. «Железный занавес» предполагает политическую, экономическую и культурную изоляцию. Нынешние отношения России и НАТО сейчас сравнивают с Карибским кризисом 1962 года, который случился в разгар холодной войны. В российском МИДе считают, что к такому отношению между странами виноват Североатлантический альянс.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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