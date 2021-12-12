12 декабря 2021

МИД РФ: действия НАТО у границ РФ приведут к новой ядерной угрозе

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
Дальнейшая эскалация НАТО на восток приведет к затяжному кризису Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Дальнейшее продвижение НАТО на восток Европы обернется обострением отношений с Россией и новым кризисом, сопоставимым с Карибским. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Тем выше риски дестабилизации, тем определенные контуры нового кризиса, который, действительно, может быть по степени своей опасности сопоставим с Карибским кризисом», — цитирует Рябкова РИА «Новости».

Представитель МИД добавил, что в годы холодной войны, непосредственно во время Карибского кризиса, Вашингтон в итоге сделал правильные выводы, за счет чего удалось нормализовать ситуацию. Однако в настоящее время, по словам Рябоква, предсказать дальнейшее развитие событий сложно.

Рябков отметил, что Москва ни раз предлагала НАТО альтернативный сценарий взаимоотношений. Он предполагал, в частности, отказ Североатлантического Альянса от размещения своих вооружений непосредственно у российских границ и от военных маневров.

Карибский кризис — острый политический конфликт между СССР и США, связанный с тайным размещением на Кубе советских военных и вооружения, включая ядерные ракеты. По мнению историков, стороны тогда оказались на грани глобальной ядерной войны.

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Дальнейшее продвижение НАТО на восток Европы обернется обострением отношений с Россией и новым кризисом, сопоставимым с Карибским. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Тем выше риски дестабилизации, тем определенные контуры нового кризиса, который, действительно, может быть по степени своей опасности сопоставим с Карибским кризисом», — цитирует Рябкова РИА «Новости». Представитель МИД добавил, что в годы холодной войны, непосредственно во время Карибского кризиса, Вашингтон в итоге сделал правильные выводы, за счет чего удалось нормализовать ситуацию. Однако в настоящее время, по словам Рябоква, предсказать дальнейшее развитие событий сложно. Рябков отметил, что Москва ни раз предлагала НАТО альтернативный сценарий взаимоотношений. Он предполагал, в частности, отказ Североатлантического Альянса от размещения своих вооружений непосредственно у российских границ и от военных маневров. Карибский кризис — острый политический конфликт между СССР и США, связанный с тайным размещением на Кубе советских военных и вооружения, включая ядерные ракеты. По мнению историков, стороны тогда оказались на грани глобальной ядерной войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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