Лавров: ЕР защитит россиян, живущих за границей

29 декабря 2021 в 00:57 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что ЕР будет создавать максимально благоприятные условия для развития страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комиссия «Единой России» по международному сотрудничеству активизирует работу по защите прав соотечественников за рубежом. Об этом заявил министр иностранных дел, глава комиссии Сергей Лавров. «Единая Россия» будет создавать максимально благоприятные условия для развития страны, повышения ее безопасности и уровня благосостояния граждан. Необходимо также добиваться дальнейшего сплочения русского мира и соблюдения прав соотечественников, сохранения их культурной идентичности«», — приводит URA.RU слова Лаврова пресс-служба «Единой России». По его словам, в июне 2022 года запланирован межпартийный экологический форум на Сахалине, в организации которого примет участие ЕР. «Участие в форуме приняли представители 30 стран. Такие контакты способствуют укреплению доверия, международных связей», — подытожил он. Кроме того, Лавров отметил, что необходимо пересмотреть критерии отбора потенциальных переселенцев в России и исключить немотивированные отказы им, а также поставить вопрос о расширении перечня регионов для переселения. Особенно остро, по его словам, стоит вопрос привлечения будущих граждан России в районы Восточной Сибири. Ранее в Госдуме обсуждалась идея принятия так называемого «Закона Шугалея». Он направлен на защиту прав россиян, которых незаконно удерживают за границей. Необходимость в законе возникла после ситуации с российским ученым Максимом Шугалеем, которого держали в плену в Ливии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Комиссия «Единой России» по международному сотрудничеству активизирует работу по защите прав соотечественников за рубежом. Об этом заявил министр иностранных дел, глава комиссии Сергей Лавров. «Единая Россия» будет создавать максимально благоприятные условия для развития страны, повышения ее безопасности и уровня благосостояния граждан. Необходимо также добиваться дальнейшего сплочения русского мира и соблюдения прав соотечественников, сохранения их культурной идентичности«», — приводит URA.RU слова Лаврова пресс-служба «Единой России». По его словам, в июне 2022 года запланирован межпартийный экологический форум на Сахалине, в организации которого примет участие ЕР. «Участие в форуме приняли представители 30 стран. Такие контакты способствуют укреплению доверия, международных связей», — подытожил он. Кроме того, Лавров отметил, что необходимо пересмотреть критерии отбора потенциальных переселенцев в России и исключить немотивированные отказы им, а также поставить вопрос о расширении перечня регионов для переселения. Особенно остро, по его словам, стоит вопрос привлечения будущих граждан России в районы Восточной Сибири. Ранее в Госдуме обсуждалась идея принятия так называемого «Закона Шугалея». Он направлен на защиту прав россиян, которых незаконно удерживают за границей. Необходимость в законе возникла после ситуации с российским ученым Максимом Шугалеем, которого держали в плену в Ливии.