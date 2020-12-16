В России могут принять закон о защите граждан за границей

«Закон Шугалея» необходим России для защиты граждан от преследования Запада Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России могут принять «Закон Шугалея», направленный на защиту прав россиян, незаконно удерживаемых за границей. Социолог и депутат Госсовета Республики Коми Максим Шугалей 16 декабря провел встречу с депутатом Государственной Думы и председателем партии «Родина» Алексеем Журавлевым.

В ходе встречи Журавлев предложил разработать и принять «Закон Шугалея», который позволит оказывать помощь и осуществлять защиту российских граждан, оказавшихся в заключении в других странах. Опыт Максима Шугалея показывает, что россияне могут попадать в застенки за рубежом по недоказанным и ангажированным политическим обвинениям без права на законный суд и возможность доказать свою невиновность. При этом граждане России могут подвергаться пыткам и ограничиваться в правовой помощи. Одной из целей закона будет преследование лиц, причастных к незаконному удержанию российских граждан.

Напомним, социолог Максим Шугалей был похищен боевиками RADA и провел в ливийском плену 1,5 года по ложному обвинению во вмешательстве в дела государства. В течение этого срока он подвергался пыткам и содержался в «бетонном стакане» 90 на 120 см. Россияне проводили пикеты у посольства Ливии и запускали флешмобы в поддержку россиянина. В сентябре 2020 года он был избран депутатом Госсовета Республики Коми, что стало одним из инструментов для его освобождения. 10 декабря стало известно о его возвращении в Россию, где уже через несколько дней он прибыл в Коми и провел ряд встреч в качестве депутата.