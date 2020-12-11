Российские ученые освобождены из ливийского плена

Российские граждане Максим Шугалей и Самер Суэйфан, больше года находившиеся в плену у ливийских боевиков, освобождены. Об этом 10 декабря заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. Этот день войдет в историю России, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов.
Малькевич рассказал, что Шугалея и Суэйфана удалось вызволить из плена благодаря «сложнейшей спецоперации» МИД и Минобороны РФ. Он особо отметил роль замглавы внешнеполитического ведомства России Михаила Богданова, специализирующегося на ближневосточных и африканских вопросах.
Виталий Милонов считает случившееся победой как дипломатии, так и многих россиян, которые принимали участие в пикетах, акциях в поддержку Шугалея. Он напомнил слова представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая назвала возвращение россиян«одной из приоритетных внешнеполитических задач».
На одиночные пикеты к посольству Ливии в Москве выходили многие россияне, в том числе коллега Шугалея Альберт Балашов. В этом году вышли сразу два фильма об истории ученого. Главную роль в обеих картинах сыграл известный российский актер Кирилл Полухин. Премьеры стали отправной точкой для запуска акций в их поддержку.
Известная правозащитница Мария Бутина, которая также была в плену за рубежом, назвала освобождение социологов радостным событием, напомнив, что русские своих действительно не бросают.
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