Губерниев рассказал, что не получал новогодних подарков в детстве

В детстве спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев не мог наряжаться в новогодние костюмы. Он быстро вырос и наряды были ему не по размеру, из-за чего все подарки от Деда Мороза на елках получали другие дети. Об этом Губерниев рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Мне не везло, потому что я очень рано вырос. Я всегда был высоким мальчиком. Каждый раз мне были малы все новогодние наряды. Поэтому новогодние подарки на елках получали другие дети. Я печалился постоянно. А потом я сам стал Дедом Морозом и теперь самые разные подарки дарю», — поделился Дмитрий Губерниев.
Также он рассказал, какой подарок считает сейчас лучшим. «Я сейчас сдал ПЦР-тест. И если он отрицательный — это самый лучший подарок», — пошутил спортивный комментатор.
Ранее юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал, что в детстве не верил в существование Деда Мороза и никогда не писал ему писем. Но он надеется сыграть этого персонажа сам.
В детстве спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев не мог наряжаться в новогодние костюмы. Он быстро вырос и наряды были ему не по размеру, из-за чего все подарки от Деда Мороза на елках получали другие дети. Об этом Губерниев рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Мне не везло, потому что я очень рано вырос. Я всегда был высоким мальчиком. Каждый раз мне были малы все новогодние наряды. Поэтому новогодние подарки на елках получали другие дети. Я печалился постоянно. А потом я сам стал Дедом Морозом и теперь самые разные подарки дарю», — поделился Дмитрий Губерниев. Также он рассказал, какой подарок считает сейчас лучшим. «Я сейчас сдал ПЦР-тест. И если он отрицательный — это самый лучший подарок», — пошутил спортивный комментатор. Ранее юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал, что в детстве не верил в существование Деда Мороза и никогда не писал ему писем. Но он надеется сыграть этого персонажа сам.