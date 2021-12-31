Губерниев рассказал, что не получал новогодних подарков в детстве

31 декабря 2021 в 09:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев говорит, что сам стал Дедом Морозом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В детстве спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев не мог наряжаться в новогодние костюмы. Он быстро вырос и наряды были ему не по размеру, из-за чего все подарки от Деда Мороза на елках получали другие дети. Об этом Губерниев рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Мне не везло, потому что я очень рано вырос. Я всегда был высоким мальчиком. Каждый раз мне были малы все новогодние наряды. Поэтому новогодние подарки на елках получали другие дети. Я печалился постоянно. А потом я сам стал Дедом Морозом и теперь самые разные подарки дарю», — поделился Дмитрий Губерниев. Также он рассказал, какой подарок считает сейчас лучшим. «Я сейчас сдал ПЦР-тест. И если он отрицательный — это самый лучший подарок», — пошутил спортивный комментатор. Ранее юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал, что в детстве не верил в существование Деда Мороза и никогда не писал ему писем. Но он надеется сыграть этого персонажа сам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В детстве спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев не мог наряжаться в новогодние костюмы. Он быстро вырос и наряды были ему не по размеру, из-за чего все подарки от Деда Мороза на елках получали другие дети. Об этом Губерниев рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Мне не везло, потому что я очень рано вырос. Я всегда был высоким мальчиком. Каждый раз мне были малы все новогодние наряды. Поэтому новогодние подарки на елках получали другие дети. Я печалился постоянно. А потом я сам стал Дедом Морозом и теперь самые разные подарки дарю», — поделился Дмитрий Губерниев. Также он рассказал, какой подарок считает сейчас лучшим. «Я сейчас сдал ПЦР-тест. И если он отрицательный — это самый лучший подарок», — пошутил спортивный комментатор. Ранее юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал, что в детстве не верил в существование Деда Мороза и никогда не писал ему писем. Но он надеется сыграть этого персонажа сам.