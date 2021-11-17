Владимир Винокур не верил в Деда Мороза и никогда не писал ему писем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В детстве юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур не верил в существование Деда Мороза и никогда не писал ему писем, о чем сейчас сожалеет. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Я с детства был достаточно грамотным мальчиком, так как мама преподавала русский язык и литературу, и я понимал, что это все условно, писем Деду Морозу не писал. Но радуюсь приходу Нового года и радуюсь, когда внук видит Деда Мороза и счастлив. Я люблю Деда Мороза и, честно говоря, жалею, что так прошла жизнь без него, сам не сыграл и письмо не написал. Жизнь, в общем, прошла мимо. С этого дня буду стремиться к самой главной роли в жизни — Деда Мороза», — пошутил Владимир Винокур.

Народный артист добавил, что всю жизнь сам исполнял свои мечты. «Я старался быть Дедом Морозом самому себе и исполнять свои желания — стать артистом и я стал артистом, стать известным артистом — стал известным артистом, и спутницу жизни мне не Дед Мороз принес. Я сам сделал все возможное, чтобы жить счастливо 47 лет с одной и той же девушкой», — заметил Винокур.

День рождения Деда Мороза в России с 2005 года официально празднуют 18 ноября. Так как в этот день в Великом Устюге (с 1999 года город в Вологодской области является вотчиной старца) зима вступает в свои права. По данным многолетних метеорологических наблюдений, именно 18 ноября суточные температуры переходят через нулевую отметку.