Депутат Госдумы: Британия готовит новых лидеров оппозиции в РФ

29 декабря 2021 в 03:27 Размер текста - 17 +

В Госдуме считают, что Великобритания финансирует российские НКО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой просит Минюст проверить информацию о финансировании Великобританией российских НКО. Он заявляет, что Запад готовит новых политических и общественных лидеров в России. «Речь идет о создании и продвижении новых политических и общественных лидеров, формировании положительного восприятия их риторики среди россиян, подготовке изменений в образовании и активной работе с российской молодежью. На 34 проекта организациям из 17 регионов России было выделено более 1 млрд рублей до 2023 года, а также 81 млн на стипендиальную программу Chevening», — пишут «Известия» со ссылкой на запрос, который Луговой направил в Минюст. Кроме того, по словам депутата, Великобритания финансирует правозащитников, которые ведут борьбу с пытками в тюрьмах и продвигают закон о домашнем насилии. Луговой считает, что тем самым Запад хочет создать напряженность в российском обществе и спровоцировать протесты. По его словам, числе городов, на которые выделен значительный бюджет, находится Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Архангельск, Великий Новгород, Псков, Пенза, Екатеринбург, Челябинск, Йошкар-Олу, Пермь и Томск. Ранее в сети распространились «документы британской правительственной организации Global Britain Fund», в которых якобы содержится отчет о работе британского посольства в России. Источники сообщают, что целью и задачей Англии является финансирование пропаганды ЛГБТ в России, а также работы целой группы российских блогеров, продвигающих интересы Лондона. Также в материалах упомянуто об установлении прямых контактов с политиками, представителями министерств, ведущих российских компаний, вузов и правозащитных организаций, передает деловое издание «Взгляд». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет реакции Лондона на доклад о финансировании некоммерческих организаций (НКО), признанных в России иноагентами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой просит Минюст проверить информацию о финансировании Великобританией российских НКО. Он заявляет, что Запад готовит новых политических и общественных лидеров в России. «Речь идет о создании и продвижении новых политических и общественных лидеров, формировании положительного восприятия их риторики среди россиян, подготовке изменений в образовании и активной работе с российской молодежью. На 34 проекта организациям из 17 регионов России было выделено более 1 млрд рублей до 2023 года, а также 81 млн на стипендиальную программу Chevening», — пишут «Известия» со ссылкой на запрос, который Луговой направил в Минюст. Кроме того, по словам депутата, Великобритания финансирует правозащитников, которые ведут борьбу с пытками в тюрьмах и продвигают закон о домашнем насилии. Луговой считает, что тем самым Запад хочет создать напряженность в российском обществе и спровоцировать протесты. По его словам, числе городов, на которые выделен значительный бюджет, находится Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Архангельск, Великий Новгород, Псков, Пенза, Екатеринбург, Челябинск, Йошкар-Олу, Пермь и Томск. Ранее в сети распространились «документы британской правительственной организации Global Britain Fund», в которых якобы содержится отчет о работе британского посольства в России. Источники сообщают, что целью и задачей Англии является финансирование пропаганды ЛГБТ в России, а также работы целой группы российских блогеров, продвигающих интересы Лондона. Также в материалах упомянуто об установлении прямых контактов с политиками, представителями министерств, ведущих российских компаний, вузов и правозащитных организаций, передает деловое издание «Взгляд». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет реакции Лондона на доклад о финансировании некоммерческих организаций (НКО), признанных в России иноагентами.