СМИ: Россия и США проведут переговоры после новогодних праздников

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США и Россия обсудят ситуацию на Украине Фото:

Россия и США проведут переговоры по ситуации на Украине 10 января 2022 года. Об этом пишет французское издание France Presse.

«США и Российская Федерация проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине. Они состоятся 10 января», — пишет France Presse.

По словам представителя Белого дома, на которого ссылается агентство, 12 января ожидается встреча российских дипломатов с представителями НАТО. Кроме того, 13 января планируется провести переговоры между РФ и ОБСЕ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США проведут переговоры по гарантиям безопасности сразу после новогодних праздников, пишет RT. Россию также пригласил на переговоры генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Россия и США проведут переговоры по ситуации на Украине 10 января 2022 года. Об этом пишет французское издание France Presse. «США и Российская Федерация проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине. Они состоятся 10 января», — пишет France Presse. По словам представителя Белого дома, на которого ссылается агентство, 12 января ожидается встреча российских дипломатов с представителями НАТО. Кроме того, 13 января планируется провести переговоры между РФ и ОБСЕ. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США проведут переговоры по гарантиям безопасности сразу после новогодних праздников, пишет RT. Россию также пригласил на переговоры генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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