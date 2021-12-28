СМИ: Россия и США проведут переговоры после новогодних праздников

Россия и США проведут переговоры по ситуации на Украине 10 января 2022 года. Об этом пишет французское издание France Presse.
«США и Российская Федерация проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине. Они состоятся 10 января», — пишет France Presse.
По словам представителя Белого дома, на которого ссылается агентство, 12 января ожидается встреча российских дипломатов с представителями НАТО. Кроме того, 13 января планируется провести переговоры между РФ и ОБСЕ.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США проведут переговоры по гарантиям безопасности сразу после новогодних праздников, пишет RT. Россию также пригласил на переговоры генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Россия и США проведут переговоры по ситуации на Украине 10 января 2022 года. Об этом пишет французское издание France Presse. «США и Российская Федерация проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине. Они состоятся 10 января», — пишет France Presse. По словам представителя Белого дома, на которого ссылается агентство, 12 января ожидается встреча российских дипломатов с представителями НАТО. Кроме того, 13 января планируется провести переговоры между РФ и ОБСЕ. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США проведут переговоры по гарантиям безопасности сразу после новогодних праздников, пишет RT. Россию также пригласил на переговоры генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.