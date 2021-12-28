СМИ: Россия и США проведут переговоры после новогодних праздников

США и Россия обсудят ситуацию на Украине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Россия и США проведут переговоры по ситуации на Украине 10 января 2022 года. Об этом пишет французское издание France Presse.

«США и Российская Федерация проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине. Они состоятся 10 января», — пишет France Presse.

По словам представителя Белого дома, на которого ссылается агентство, 12 января ожидается встреча российских дипломатов с представителями НАТО. Кроме того, 13 января планируется провести переговоры между РФ и ОБСЕ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США проведут переговоры по гарантиям безопасности сразу после новогодних праздников, пишет RT. Россию также пригласил на переговоры генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.