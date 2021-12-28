В МИД РФ обозначили ключевые темы переговоров с США

Россия намерена обсуждать с США предложения по гарантиям безопасности. Переговоры между странами могут состояться 10 января, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Что касается двухстороннего формата с США, то мы свои предложения по повестке дня официально американцам передали. Что касается 10 января, я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет. Мы исходим из того, что обсуждаться должны проекты, которые представлены российской стороной, — проект двухстороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО», — сказал Рябков в разговоре с РИА «Новости».
Россия намерена обсуждать с США предложения по гарантиям безопасности. Переговоры между странами могут состояться 10 января, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Что касается двухстороннего формата с США, то мы свои предложения по повестке дня официально американцам передали. Что касается 10 января, я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет. Мы исходим из того, что обсуждаться должны проекты, которые представлены российской стороной, — проект двухстороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО», — сказал Рябков в разговоре с РИА «Новости». Ранее французское издание France Presse сообщило о том, что Россия и США проведут переговоры по ситуации на Украине 10 января 2022 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также пригласил Россию на встречу 12 января.