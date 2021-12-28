В МИД РФ обозначили ключевые темы переговоров с США

28 декабря 2021 в 11:34 Размер текста - 17 +

Россия будет обсуждать с США гарантии безопасности, заявил Сергей Рябков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россия намерена обсуждать с США предложения по гарантиям безопасности. Переговоры между странами могут состояться 10 января, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Что касается двухстороннего формата с США, то мы свои предложения по повестке дня официально американцам передали. Что касается 10 января, я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет. Мы исходим из того, что обсуждаться должны проекты, которые представлены российской стороной, — проект двухстороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО», — сказал Рябков в разговоре с РИА «Новости». Ранее французское издание France Presse сообщило о том, что Россия и США проведут переговоры по ситуации на Украине 10 января 2022 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также пригласил Россию на встречу 12 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия намерена обсуждать с США предложения по гарантиям безопасности. Переговоры между странами могут состояться 10 января, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Что касается двухстороннего формата с США, то мы свои предложения по повестке дня официально американцам передали. Что касается 10 января, я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет. Мы исходим из того, что обсуждаться должны проекты, которые представлены российской стороной, — проект двухстороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО», — сказал Рябков в разговоре с РИА «Новости». Ранее французское издание France Presse сообщило о том, что Россия и США проведут переговоры по ситуации на Украине 10 января 2022 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также пригласил Россию на встречу 12 января.