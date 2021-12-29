Шахты являются опасными производственными объектами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

В России планируют сократить количество угольных шахт, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, старые шахты будут закрываться после истечения срока действия лицензий, а новые открывать не будут.

«Пользование недрами осуществляется на основании лицензий, у которых есть срок действия, обычно связанный с завершением отработки запасов полезных ископаемых. То есть по мере истечения срока действия лицензий количество шахт будет сокращаться. Считаю, что не надо выдавать новых лицензий на разработку таких участков недр. То есть старые шахты постепенно будут закрываться, а новых не должно появляться», — сказал Александр Новак в интервью РБК.

По его словам, с точки зрения безопасности шахты являются опасными производственными объектами. Там выше риски аварий по сравнению с другими промышленными объектами повышенной опасности. Нужно сокращать количество особо опасных глубоких шахт с высоким содержанием метана, сказал Новак. Вице-премьер отметил, что в последние годы число таких шахт сократилось с 52 до 23.

«При этом увеличивается доля более безопасных угольных разрезов с добычей открытым способом. Это тоже одно из направлений работы по снижению рисков аварий», — отметил он.

Пожар на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел в конце ноября. В результате трагедии скончался 51 человек, в числе которых есть и спасатели, сообщает «Пятый канал». Еще 106 человек пострадали, пишет RT. Возбуждено уголовное дело. На «Листвяжной» фиксировали превышение уровня метана, сообщили шахтеры и машинисты дизелевозов. По их словам, руководство периодически заклеивало датчики, чтобы скрыть информацию. Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что горноспасателям не предоставили данные с датчиков о геолокации шахтеров, передает «Ридус».

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