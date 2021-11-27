Руководство «Листвяжной» заклеивало газоанализаторы скотчем, чтобы скрыть высокий уровень метана в шахте (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

На кузбасской шахте «Листвяжная», где в результате пожара погибло 52 человека, ранее фиксировали превышение уровня метана. Об этом рассказали шахтеры и машинисты дизелевозов. По словам горняков, руководство «Листвяжной» периодически заклеивало датчики, чтобы скрыть реальный уровень концентрации метана.

«Они просто перемычат датчики, и все. Этот датчик двусторонним скотчем изнутри проклеивают, чтобы воздух не поступал туда, и он не те данные показывал, которые есть на самом деле. Все это видели», — цитирует РБК машиниста Артема Симона, который работал от подрядной организации.

Работник уточнил, что сотрудники сдавали датчики после работы в шахте и получали их непосредственно перед сменой. Превышение концентрации метана, по словам Симона, фиксировали с сентября 2021 года. Однако руководство просто заклеивало скотчем газоанализаторы, чтобы горняки выходили на работу, рассказал машинист.

Шахтеры предполагают, что на такой шаг начальство пошло, чтобы сотрудники подрядной организации не отказывались от работы. Работники предоставили изданию фотографии датчиков, которые показывали концентрацию метана на уровне 2%. По словам бывшего руководителя одной из угольных шахт, это уже является превышением нормы. Он уточнил, что взрыв происходит при концентрации метана на уровне 5-6%.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара погибли 52 человека, еще 63 пострадали. Инспекторы Ростехнадзора считают, что причиной аварии мог стать внезапный выброс метана, который выделяется в процессе добычи угля. Источник среди сотрудников шахты рассказал URA.RU, что руководство не следило за нормами безопасности на шахте, поэтому авария была ожидаема. В Следственном комитете РФ завели уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Суд также арестовал директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова.