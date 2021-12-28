Машина такси принадлежала сервису «Яндекс» (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сосновском районе под Челябинском в ночь на 29 декабря произошло смертельное ДТП с участием такси. Как сообщает URA.RU пресс-служба ГИБДД, в результате аварии погибли два человека.

«На автодороге Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым 21-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ 211540 при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 42-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится на официальном сайте ведомства.

На записи, сделанной очевидцами, на Kia Rio видна маркировка «Яндекс.Такси». В машине помимо водителя было трое пассажиров. Все они госпитализированы с повреждениями разной тяжести.

Ранее на трассе М5 «Урал» водитель ВАЗ-21154 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте аварии.

Автомобиль Kia Rio после аварии Фото: «ЧП ДТП Челябинск» в «ВКонтакте»

Автомобиль ВАЗ 211540 после аварии Фото: «ЧП ДТП Челябинск» в «ВКонтакте»

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