28 декабря 2021
27 декабря 2021

В ДТП с такси под Челябинском погибли люди. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, такси, дтп, авария
Машина такси принадлежала сервису «Яндекс» (фото из архива) Фото:

В Сосновском районе под Челябинском в ночь на 29 декабря произошло смертельное ДТП с участием такси. Как сообщает URA.RU пресс-служба ГИБДД, в результате аварии погибли два человека.

«На автодороге Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым 21-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ 211540 при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 42-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится на официальном сайте ведомства.

На записи, сделанной очевидцами, на Kia Rio видна маркировка «Яндекс.Такси». В машине помимо водителя было трое пассажиров. Все они госпитализированы с повреждениями разной тяжести.

Ранее на трассе М5 «Урал» водитель ВАЗ-21154 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте аварии.

Автомобиль Kia Rio после аварии
Фото:
Автомобиль ВАЗ 211540 после аварии
Фото:
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В Сосновском районе под Челябинском в ночь на 29 декабря произошло смертельное ДТП с участием такси. Как сообщает URA.RU пресс-служба ГИБДД, в результате аварии погибли два человека. «На автодороге Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым 21-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ 211540 при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 42-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится на официальном сайте ведомства. На записи, сделанной очевидцами, на Kia Rio видна маркировка «Яндекс.Такси». В машине помимо водителя было трое пассажиров. Все они госпитализированы с повреждениями разной тяжести. Ранее на трассе М5 «Урал» водитель ВАЗ-21154 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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