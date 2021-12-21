ГИБДД на месте аварии установило реверсивное движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Златоустом 22 декабря на трассе М-5 водитель «ВАЗ-21154» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области, вместе с водителем отечественного автомобиля в ДТП погибла его пассажирка.

«Водитель „ВАЗ“ 1976 года рождения выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania, после чего автомобиль совершил второе столкновение с грузовиком DAF. В результате ДТП водитель „ВАЗ“ и его пассажирка, женщина 1979 года рождения, погибли на месте аварии», — заявили в пресс-службе ГИБДД.

На месте столкновения сотрудники ГИБДД установили регулировку движения. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что погибшие были жителями Усть-Катава.

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