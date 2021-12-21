21 декабря 2021
20 декабря 2021

На трассе М-5 под Златоустом в ДТП погибли люди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД на месте аварии установило реверсивное движение Фото:

Под Златоустом 22 декабря на трассе М-5 водитель «ВАЗ-21154» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области, вместе с водителем отечественного автомобиля в ДТП погибла его пассажирка.

«Водитель „ВАЗ“ 1976 года рождения выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania, после чего автомобиль совершил второе столкновение с грузовиком DAF. В результате ДТП водитель „ВАЗ“ и его пассажирка, женщина 1979 года рождения, погибли на месте аварии», — заявили в пресс-службе ГИБДД.

На месте столкновения сотрудники ГИБДД установили регулировку движения. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что погибшие были жителями Усть-Катава.

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Под Златоустом 22 декабря на трассе М-5 водитель «ВАЗ-21154» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области, вместе с водителем отечественного автомобиля в ДТП погибла его пассажирка. «Водитель „ВАЗ“ 1976 года рождения выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania, после чего автомобиль совершил второе столкновение с грузовиком DAF. В результате ДТП водитель „ВАЗ“ и его пассажирка, женщина 1979 года рождения, погибли на месте аварии», — заявили в пресс-службе ГИБДД. На месте столкновения сотрудники ГИБДД установили регулировку движения. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что погибшие были жителями Усть-Катава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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