В свердловском кафе рассказали о корпоративе с участием Собчак

Ксения Собчак удивила пышминцев своей простотой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак вела себя просто, скромно и ела фрукты в кафе Верхней Пышмы (Свердловская область), где она провела бесплатный новогодний корпоратив. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников ресторана «Бездна», где прошло мероприятие.

«Ксения Анатольевна была в общении очень скромной, простой, вела себя по-человечески, не высокомерно. Ела мало, практически один виноград, алкоголь не пила», — уточнил работник общепита. Собеседник добавил, что на вечеринке собралось примерно 25 гостей, которых Собчак развлекала в качестве ведущей.

Провести новогодний корпоратив известную журналистку и политика пригласил рабочий из Верхней Пышмы по имени Антон. О своем предложении он написал ей в соцсети, и Собчак согласилась. За свое участие в мероприятии ведущая не взяла ни копейки. Она объяснила, что проводит корпоратив в рамках нового эксперимента, результаты которого покажет на своем YouTube-канале перед Новым годом.

Источник в Уральской горно-металлургической компании (УГМК) сообщил URA.RU, что частную корпоративную вечеринку с участием Собчак организовали для себя работники плавильного цеха. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу УГМК, где ответили, что не располагают информацией о данном факте.

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