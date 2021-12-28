Собчак провела бесплатный корпоратив в Верхней Пышме. Видео

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Public talk с Ксенией Собчак. Екатеринбург, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак поблагодарила гостей за приглашение Фото:

Телеведущая Ксения Собчак приехала в кафе «Бездна» в Верхней Пышме (Свердловская область) и бесплатно провела корпоратив. Ее выступление попало на видео.

«Рабочий по имени Антон позвонил Ксении и пригласил ее провести мероприятие. Собчак согласилась бесплатно», — говорится в telegram-канале «Екатское чтиво», опубликовавшем видео с участием знаменитости. Там отметили, что корпоратив проходил в кафе «Бездна» Верхней Пышмы.

Телеведущая рассказала, что прилетела из Москвы специально, чтобы выступить на мероприятии. Она поблагодарила всех гостей за то, что пригласили ее и назвала корпоратив экспериментом. На кадрах, снятых гостями мероприятия, телеведущая произнесла речь перед столами гостей.

URA.RU обратилось за комментарием к самой Собчак. Она не ответила на звонок корреспондента агентства.

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Телеведущая Ксения Собчак приехала в кафе «Бездна» в Верхней Пышме (Свердловская область) и бесплатно провела корпоратив. Ее выступление попало на видео. «Рабочий по имени Антон позвонил Ксении и пригласил ее провести мероприятие. Собчак согласилась бесплатно», — говорится в telegram-канале «Екатское чтиво», опубликовавшем видео с участием знаменитости. Там отметили, что корпоратив проходил в кафе «Бездна» Верхней Пышмы. Телеведущая рассказала, что прилетела из Москвы специально, чтобы выступить на мероприятии. Она поблагодарила всех гостей за то, что пригласили ее и назвала корпоратив экспериментом. На кадрах, снятых гостями мероприятия, телеведущая произнесла речь перед столами гостей. URA.RU обратилось за комментарием к самой Собчак. Она не ответила на звонок корреспондента агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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