Билан пожаловался на давление вора Япончика

Дима Билан рассказал, что встречался с Япончиком Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик) давил на певца Диму Билана. Исполнитель сообщил, что это было во время развода и раздела имущества между продюсерами Яной Рудковской и Виктором Батуриным.

Во время бракоразводного процесса между Рудковской и Батуриным возник вопрос о принадлежности бренда «Дима Билан». Решалось, с кем он будет продолжать сотрудничество. Япончик давил на артиста и просил принять «правильное решение».

«Я встречался с Япончиком. Я говорю: «Я не пойду, мне страшно, я в Кабардино-Балкарию уезжаю». Но все-таки пошел на встречу. Япончик сказал: «Дима, надо поступать благородно. Ну подпиши, останься с ним [с Батуриным]», — рассказал артист в интервью для youtube-канала «Осторожно: Собчак».

Билан сотрудничал несколько лет с Яной Рудковской без контракта. Через какое-то время время они заключили договор, передают «Дни.ру».

Артист в прошлом году вошел в топ-десять самых успешных молодых звезд по версии Forbes. В 2019 году Дима Билан заработал 6,8 млн долларов, сообщает «Утро.ру».

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