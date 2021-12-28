28 декабря 2021
27 декабря 2021

Пермские власти оценили затраты на особую экономическую зону

© Служба новостей «URA.RU»
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Особая экономическая зона предполагает налоговые и другие льготы для бизнеса Фото:

Власти Пермского края планируют до 2025 года потратить более 1 млрд рублей на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Деньги пойдут на инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру в ОЭЗ, сообщили в региональном правительстве.

«Общий объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ „Пермь“ в ближайшие 10 лет превысит 10 млрд руб. Также планируется, что до 2025 года из бюджета Пермского края будет направлено более 1 млрд руб. на создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в ОЭЗ», — говорится на сайте правительства Пермского края.

Минэкономразвития РФ уже подготовило проект постановления о создании ОЭЗ. Он проходит процедуру общественного обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу. По словам замминистра экономического развития РФ Сергея Галкина, на территории ОЭЗ в условиях особого налогового режима смогут работать предприятия, деятельность которых связана с химической промышленностью, машиностроением, обрабатывающим производством, переработкой пластика, IT, судостроением.

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Власти Пермского края планируют до 2025 года потратить более 1 млрд рублей на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Деньги пойдут на инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру в ОЭЗ, сообщили в региональном правительстве. «Общий объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ „Пермь“ в ближайшие 10 лет превысит 10 млрд руб. Также планируется, что до 2025 года из бюджета Пермского края будет направлено более 1 млрд руб. на создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в ОЭЗ», — говорится на сайте правительства Пермского края. Минэкономразвития РФ уже подготовило проект постановления о создании ОЭЗ. Он проходит процедуру общественного обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу. По словам замминистра экономического развития РФ Сергея Галкина, на территории ОЭЗ в условиях особого налогового режима смогут работать предприятия, деятельность которых связана с химической промышленностью, машиностроением, обрабатывающим производством, переработкой пластика, IT, судостроением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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