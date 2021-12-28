В Тюмени водитель заплатит за катание сноубордиста-зацепера. Видео

29 декабря 2021 в 13:28 Размер текста - 17 +

Водитель пояснил, что опасная поездка была просто развлечением Фото: Денис Моргунов © URA.RU Водитель, катавший своего приятеля-зацепера на сноуборде по улицам Тюмени, получил штраф в тысячу рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «За буксировку сноубордиста водитель из Тюмени оштрафован на 1 000 рублей, это максимальное наказание по вменяемой статье. Видеозапись опасной поездки была размещена в социальных сетях. 22-летний автомобилист пояснил, что нарушал ПДД со своим приятелем ради развлечения», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. На записи, которую очевидцы разместили в социальной сети «ВКонтакте», запечатлено как сноубордист держится за трос, привязанный к «УАЗ-Патриот». Таким тандемом человек и автомобиль двигались по проезжей части. Как отметили в УГИБДД, оштрафованный водитель получил права менее двух лет назад. При этом он уже успел 55 раз нарушить ПДД: 20 раз его ловили на отсутствии ОСАГО, 18 — на незаконной тонировке, и еще пять раз наказали за нарушение требований знаков и разметки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Водитель, катавший своего приятеля-зацепера на сноуборде по улицам Тюмени, получил штраф в тысячу рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «За буксировку сноубордиста водитель из Тюмени оштрафован на 1 000 рублей, это максимальное наказание по вменяемой статье. Видеозапись опасной поездки была размещена в социальных сетях. 22-летний автомобилист пояснил, что нарушал ПДД со своим приятелем ради развлечения», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. На записи, которую очевидцы разместили в социальной сети «ВКонтакте», запечатлено как сноубордист держится за трос, привязанный к «УАЗ-Патриот». Таким тандемом человек и автомобиль двигались по проезжей части. Как отметили в УГИБДД, оштрафованный водитель получил права менее двух лет назад. При этом он уже успел 55 раз нарушить ПДД: 20 раз его ловили на отсутствии ОСАГО, 18 — на незаконной тонировке, и еще пять раз наказали за нарушение требований знаков и разметки.