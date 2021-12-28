Дело задержанного ФСБ челябинского замминистра дошло до суда

Уголовное дело о взятке, полученной первым замминистра строительства Челябинской области Иваном Белавкиным, рассмотрит Центральный районный суд Челябинска. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокурор области утвердил обвинение. По версии следствия, Белавкин с декабря 2020 года по март 2021 года получил от представителя коммерческой организации взятку в около 1,2 млн рублей. Действуя из корыстных побуждений, он содействовал предоставлению бюджетной субсидии, часть которой направили на оплату заключенных с организацией муниципальных контрактов», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе расследования арестовано имущество Белавкина стоимостью свыше 14 млн рублей. Уголовное дело будет направлено Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Чиновник, задержанный прямо в ходе коллегии министерства сотрудниками регионального УФСБ, не подал в отставку и не признал вины. Суд несколько раз продлевал изначально избранную ему меру пресечения в виде ареста.
Уголовное дело о взятке, полученной первым замминистра строительства Челябинской области Иваном Белавкиным, рассмотрит Центральный районный суд Челябинска. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор области утвердил обвинение. По версии следствия, Белавкин с декабря 2020 года по март 2021 года получил от представителя коммерческой организации взятку в около 1,2 млн рублей. Действуя из корыстных побуждений, он содействовал предоставлению бюджетной субсидии, часть которой направили на оплату заключенных с организацией муниципальных контрактов», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. В ходе расследования арестовано имущество Белавкина стоимостью свыше 14 млн рублей. Уголовное дело будет направлено Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Чиновник, задержанный прямо в ходе коллегии министерства сотрудниками регионального УФСБ, не подал в отставку и не признал вины. Суд несколько раз продлевал изначально избранную ему меру пресечения в виде ареста.