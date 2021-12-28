28 декабря 2021

Дело задержанного ФСБ челябинского замминистра дошло до суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, клетка, белавкин иван, решетка
Дело Ивана Белавкина будет рассматривать Центральный районный суд Челябинска Фото:

Уголовное дело о взятке, полученной первым замминистра строительства Челябинской области Иваном Белавкиным, рассмотрит Центральный районный суд Челябинска. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор области утвердил обвинение. По версии следствия, Белавкин с декабря 2020 года по март 2021 года получил от представителя коммерческой организации взятку в около 1,2 млн рублей. Действуя из корыстных побуждений, он содействовал предоставлению бюджетной субсидии, часть которой направили на оплату заключенных с организацией муниципальных контрактов», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе расследования арестовано имущество Белавкина стоимостью свыше 14 млн рублей. Уголовное дело будет направлено Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Чиновник, задержанный прямо в ходе коллегии министерства сотрудниками регионального УФСБ, не подал в отставку и не признал вины. Суд несколько раз продлевал изначально избранную ему меру пресечения в виде ареста.

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Уголовное дело о взятке, полученной первым замминистра строительства Челябинской области Иваном Белавкиным, рассмотрит Центральный районный суд Челябинска. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор области утвердил обвинение. По версии следствия, Белавкин с декабря 2020 года по март 2021 года получил от представителя коммерческой организации взятку в около 1,2 млн рублей. Действуя из корыстных побуждений, он содействовал предоставлению бюджетной субсидии, часть которой направили на оплату заключенных с организацией муниципальных контрактов», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. В ходе расследования арестовано имущество Белавкина стоимостью свыше 14 млн рублей. Уголовное дело будет направлено Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Чиновник, задержанный прямо в ходе коллегии министерства сотрудниками регионального УФСБ, не подал в отставку и не признал вины. Суд несколько раз продлевал изначально избранную ему меру пресечения в виде ареста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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