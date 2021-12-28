Пикет проходил возле здания областного правительства (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на пикет к зданию областного правительства вышла мама ребенка с диабетом Надежда Кацай. Об этом URA.RU сообщила сама участница пикета.

«Я участвовала по личной инициативе. Поддерживаю решение родителей [попросить], чтобы власти обеспечили детей больных сахарных диабетом первого типа непрерывным мониторингом. Мой ребенок болен 9 лет», — рассказала мама ребенка.

Она добавила, что к ней вышел представитель правительства, который не представился, и предложил ей пройти в здание, чтобы она изложила проблему. Участница пикета отказалась, так как, по ее мнению, количество обращений в правительство по этому поводу было больше нормы. Она объяснила представителю правительства, что хочет привлечь пикетом внимание общественности. По ее словам, на это ей мужчина ответил: «Пусть общественность вас и обеспечивает».

После, она отметила, что к ней вышел пресс-секретарь главы региона Александр Тетерин. Он заверил ее, что работа в этом направлении ведется. «[Я ему ответила, что] хорошо, что вы работаете, но мы [родители] будем на страже этих решений», — объяснила горожанка.

Мамы детей с диабетом ежедневно выходят на пикеты к зданию областного правительства с 27 декабря. Они просят обеспечить их детей системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы. Ранее власти региона сообщили, что несколько раз просили Минздрав РФ включить эти системы в перечень для помощи больных диабетом.

Мама больного диабетом ребенка провела пикет 29 декабря Фото: читатель URA.RU

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