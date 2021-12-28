Курганские власти просят Минздрав РФ решить проблему диабетиков

Если власти региона договорятся с Минздравом, некоторым больным диабетом не нужно будет прокалывать пальцы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти Курганской области несколько раз просили представителей Минздрава РФ включить в перечень для помощи больных диабетом системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Об этом 29 декабря URA.RU сообщили представители областного депздрава. Ранее мамы больных диабетом детей проводили пикеты у здания областного правительства.

«К сожалению, в данном перечне [утвержденном правительством] медицинские изделия для исследования уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования отсутствуют. <…> Департаментом неоднократно направлялись письма в адрес Министерства здравоохранения РФ с просьбой рассмотреть возможности внесения систем непрерывного мониторинга глюкозы в <…> перечень», — объяснили в депздраве.

По предварительным подсчетам депздрава, для того, чтобы в регионе такие системы получили больные диабетом первого и второго типа, которые нуждаются в них в первую очередь, нужно потратить 40 млн рублей. Из них 28 млн рублей — для детей. Власти добавили, что сотрудничают с фондом «Круг добра». С помощью него в регионе такими системами мониторинга смогут обеспечить шесть детей в возрасте до 4 лет. Представители депздрава направили в фонд документы на этих детей.

27 и 28 декабря мамы детей с диабетом первого типа проводили пикеты у здания областного правительства. Они отмечали, что без такой системы мониторинга их детям приходится ежедневно прокалывать пальцы до 20 раз.

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