Ректора «Шанинки» доставили из больницы в СИЗО

Пока неизвестно, останется ли Сергей Зуев в СИЗО или вернется в больницу, уточнил Александр Хуруджи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, который проходит фигурантом по делу бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, вернули из больницы в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи.

«Зуева вчера вечером вернули с гражданской больницы обратно в СИЗО „Матросская Тишина“ по требованию следователя для проведения следственных действий. Вернется ли для проведения обследования Зуев в больницу после этого или останется в СИЗО, пока не известно», — цитирует Александра Хуруджи ТАСС.

Ранее Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста ректора «Шанинки», которую направляли его адвокаты. Зуева решили оставить в СИЗО. Он находился под домашним арестом, но после Мосгорсуд решил перевести его в изолятор до 7 марта 2022 года. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей.

Ректор «Шанинки» проходит одним из фигурантов по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО), передает телеканал 360. Зуева экстренно доставляли в больницу с гипертоническим кризом. После его направили в одно из медицинских учреждений Москвы для прохождения планового обследования и консультаций с узкопрофильными специалистами, сообщает RT.

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