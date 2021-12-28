28 декабря 2021

В Нижнем Тагиле стая собак напала на 8-летнюю школьницу. СК начал проверку

© Служба новостей «URA.RU»
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Питомник Лунёвой. Сургут, бездомные животные, бродячая собака
СК устанавливают обстоятельства нападения нескольких бездомных собак на несовершеннолетнюю Фото:

Стая бродячих собак в Нижнем Тагиле (Свердловская область) напала на восьмилетнюю девочку, которая направлялась на утренник в школе. Об этом в официальном сообщении передает пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области.

«Накануне в территориальный следственный отдел СК России в городе Нижнем Тагиле поступила информация о том, что несколько бездомных собак напали на несовершеннолетнюю девочку», — сообщает пресс-служба. Следственный комитет организовал проверку. Ребенку назначали судебно-медицинскую экспертизу. Также будет установлено, проводится ли в городе отлов безнадзорных собак.

Ранее сообщалось, что в Академическом районе Екатеринбурга стая бродячих собак неоднократно нападала на детей и взрослых. Собаки напали на ребенка, который возвращался со школы и нанесли ему рваную рану.

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Стая бродячих собак в Нижнем Тагиле (Свердловская область) напала на восьмилетнюю девочку, которая направлялась на утренник в школе. Об этом в официальном сообщении передает пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области. «Накануне в территориальный следственный отдел СК России в городе Нижнем Тагиле поступила информация о том, что несколько бездомных собак напали на несовершеннолетнюю девочку», — сообщает пресс-служба. Следственный комитет организовал проверку. Ребенку назначали судебно-медицинскую экспертизу. Также будет установлено, проводится ли в городе отлов безнадзорных собак. Ранее сообщалось, что в Академическом районе Екатеринбурга стая бродячих собак неоднократно нападала на детей и взрослых. Собаки напали на ребенка, который возвращался со школы и нанесли ему рваную рану.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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