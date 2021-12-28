Стая бродячих собак в Нижнем Тагиле (Свердловская область) напала на восьмилетнюю девочку, которая направлялась на утренник в школе. Об этом в официальном сообщении передает пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области.
«Накануне в территориальный следственный отдел СК России в городе Нижнем Тагиле поступила информация о том, что несколько бездомных собак напали на несовершеннолетнюю девочку», — сообщает пресс-служба. Следственный комитет организовал проверку. Ребенку назначали судебно-медицинскую экспертизу. Также будет установлено, проводится ли в городе отлов безнадзорных собак.
Ранее сообщалось, что в Академическом районе Екатеринбурга стая бродячих собак неоднократно нападала на детей и взрослых. Собаки напали на ребенка, который возвращался со школы и нанесли ему рваную рану.
Стая бродячих собак в Нижнем Тагиле (Свердловская область) напала на восьмилетнюю девочку, которая направлялась на утренник в школе. Об этом в официальном сообщении передает пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области. «Накануне в территориальный следственный отдел СК России в городе Нижнем Тагиле поступила информация о том, что несколько бездомных собак напали на несовершеннолетнюю девочку», — сообщает пресс-служба. Следственный комитет организовал проверку. Ребенку назначали судебно-медицинскую экспертизу. Также будет установлено, проводится ли в городе отлов безнадзорных собак. Ранее сообщалось, что в Академическом районе Екатеринбурга стая бродячих собак неоднократно нападала на детей и взрослых. Собаки напали на ребенка, который возвращался со школы и нанесли ему рваную рану.