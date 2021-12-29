На Украине будут судить Аксенова и Поклонскую за госизмену

Поклонскую и Аксенова обвиняют в создании ОПГ, которая «насильственным путем изменила границы Украины» Фото: Официальный сайт президента Украины

Офис Генерального прокурора Украины обвинил посла России в африканской республике Кабо-Верде Наталью Полонскую и главу Крыма Сергей Аксенова в государственной измене. По данным киевских властей, в феврале—марте 2014 года они создали преступную организацию для «насильственного свержения конституционного строя и изменения границ» республики.

«Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек — руководителей оккупационной администрации РФ в Крыму и Севастополе. Так называемых председателя республики Крым [Сергея Аксенова], председателя государственного совета республики Крым [Владимира Константинова], бывшего прокурора республики Крым [Наталью Поклонскую] и еще пятерых должностных лиц обвиняют в государственной измене», — сообщается на официальном сайте офиса Генерального прокурора Украины.

Досудебное расследование проводили следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ). Помимо госизмены Поклонскую, Аксенова и Константинова считают виновными в посягательстве на целостность и неприкосновенность Украины, а также захвате государственной власти в составе ОПГ. По мнению следствия, госслужащие оказали «содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины». В частности, они создали и возглавили «оккупационные органы власти».

Ранее украинский суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Поклонской. Ей должны были избрать меру пресечения по делу о госизмене, передает RT. Помимо соучастия в действия по захвату власти экс-прокурора Крыма обвинили в нарушении законов и обычаев войны, а также военных преступлениях. Также МИД Украины направлял запрос на ее экстрадицию из Кабо-Верде, пишет телеканал 360. Власти африканской республики отказались выполнять требование Киева.

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