Попытку суицида Евгений Кортиев совершил в штрафном изоляторе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заключенный тюменской исправительной колонии №2 Евгений Кортиев объявил голодовку, а затем попытался покончить с собой. Об этом URA.RU рассказала его мать Любовь Кортиева. Таким образом мужчина хотел привлечь внимание к беспределу, который, по его словам, происходит в ИК-2.

«15 ноября сын объявил голодовку, в знак протеста против незаконных действий в ИК-2. Он также боялся за свою жизнь, просил обеспечить ему безопасность. Его поместили в штрафной изолятор, где 19 ноября сын, не выдержав психологического давления, нанес себе раны. После его увезли в больницу», — рассказала URA.RU Любовь Кортиева.

В медучреждении Евгений Кортиев продолжил голодовку. Принимать пищу он начал только 24 декабря. Любовь Кортиева передала URA.RU аудиозапись ее разговора с сыном. На нем он рассказывает, как пришел к решению покончить с собой, и заявляет, что сотрудники колонии его избивали.

Сейчас мать заключенного просит помощи общественности, чтобы ее сыну была обеспечена безопасность. Он уже более 14 лет отбывает наказание, одна из статей, по которой он осужден — «Убийство». По словам Любови Кортиевой, перед тем как написать признание, к Евгению применяли пытки.

URA.RU направило запрос в УФСИН по Тюменской области. Запросы также отправлены в прокуратуру региона, следственное управление и Общественную наблюдательную комиссию.

Ранее агентство сообщало, что в тюменской ИК-2 в 2021 году погибли трое заключенных. Один из них покончил с собой, два других случая все еще расследуются.

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