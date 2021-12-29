29 декабря 2021
28 декабря 2021

В ХМАО готовят дополнительные ковидные ограничения в Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, рождество, новый год, главная елка, иллюминация
Рекомендации предусматривают усиление контроля и новые запреты в ХМАО в новогодний период Фото:
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В некоторых муниципалитетах ХМАО с высокой долей вероятности уже до конца года может быть введен новый пакет ограничений, связанных с коронавирусом. Так, среди рекомендаций, которые предложил Роспотребнадзор ХМАО, — запрет на массовые скопления людей на катках.

«Рекомендуется не проводить новогодние корпоративные мероприятия в закрытых помещениях. При проведении новогодних ярмарок в закрытых помещениях рекомендуется допускать посетителей и персонал лишь при наличии вакцинации или со справкой о перенесенном заболевании. Рекомендовано усилить контроль в городском и пригородном транспорте, на предприятиях, в организациях при оказании населению услуг за соблюдением масочного режима», — сказано в рекомендациях главного санитарного врача РФ Анны Поповой, на которые ориентируется Роспотребнадзор ХМАО.

Также кафе и ресторанам предлагается полностью отказаться от самообслуживания. В числе рекомендаций: усиление контроля за масочным режимом в гостиницах и санитарно-курортных организациях, ежедневная дезинфекция помещений торговых центров и еженедельная генеральная уборка, а также ограничение длительности новогодних представлений до 1,5 часа.

Заместитель главы Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева в разговоре с корреспондентом URA.RU объяснила, что принимать рекомендации власти муниципалитетов будут, исходя из эпидситуации. «В каждом муниципальном образовании свой уровень заболеваемости, своя инфраструктура услуг. Если в МО мера актуальна для конкретной территории — муниципальным штабом при наличии полномочий могут ввести [ограничения]», — заключила Кудрявцева. Она также добавила, что часть рекомендаций уже учтена действующими постановлениями региональных властей

Ранее URA.RU писало, что глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева предложила губернатору Наталье Комаровой поддержать дополнительные ограничения в период новогодних праздников. Рекомендации были направлены в муниципалитеты.

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В некоторых муниципалитетах ХМАО с высокой долей вероятности уже до конца года может быть введен новый пакет ограничений, связанных с коронавирусом. Так, среди рекомендаций, которые предложил Роспотребнадзор ХМАО, — запрет на массовые скопления людей на катках. «Рекомендуется не проводить новогодние корпоративные мероприятия в закрытых помещениях. При проведении новогодних ярмарок в закрытых помещениях рекомендуется допускать посетителей и персонал лишь при наличии вакцинации или со справкой о перенесенном заболевании. Рекомендовано усилить контроль в городском и пригородном транспорте, на предприятиях, в организациях при оказании населению услуг за соблюдением масочного режима», — сказано в рекомендациях главного санитарного врача РФ Анны Поповой, на которые ориентируется Роспотребнадзор ХМАО. Также кафе и ресторанам предлагается полностью отказаться от самообслуживания. В числе рекомендаций: усиление контроля за масочным режимом в гостиницах и санитарно-курортных организациях, ежедневная дезинфекция помещений торговых центров и еженедельная генеральная уборка, а также ограничение длительности новогодних представлений до 1,5 часа. Заместитель главы Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева в разговоре с корреспондентом URA.RU объяснила, что принимать рекомендации власти муниципалитетов будут, исходя из эпидситуации. «В каждом муниципальном образовании свой уровень заболеваемости, своя инфраструктура услуг. Если в МО мера актуальна для конкретной территории — муниципальным штабом при наличии полномочий могут ввести [ограничения]», — заключила Кудрявцева. Она также добавила, что часть рекомендаций уже учтена действующими постановлениями региональных властей Ранее URA.RU писало, что глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева предложила губернатору Наталье Комаровой поддержать дополнительные ограничения в период новогодних праздников. Рекомендации были направлены в муниципалитеты.
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