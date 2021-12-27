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Роспотребнадзор ХМАО предложил усилить карантин в Новый год

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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, роспотребнадзор
Роспотребнадзор предложил ввести дополнительные коронавирусные ограничения в ХМАО Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор ХМАО предложил ввести дополнительные коронавирусные ограничения для организаций общественного питания, гостиничного бизнеса и транспорта в период новогодних праздников. Об этом заявила глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева во время заседания оперативного штаба Югры.

«Главным санитарным врачом РФ утверждены методические рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в период новогодних праздников. Большая часть из них учтена в наших регламентах. Но там есть предложения для муниципалитетов по организации общественного питания, гостиниц, транспорта. Предлагаю придерживаться этих рекомендаций», — сказала Соловьева.

При этом Соловьева не уточнила, о каких именно рекомендациях идет речь. В ответ губернатор ХМАО Наталья Комарова заверила, что власти региона дополнят протокол рекомендациями, которые не были учтены.

Ранее URA.RU писало власти ХМАО не планировали ослаблять или усиливать карантин к Новому году. Такое решение было принято из-за стабильной эпидемической ситуации.

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Роспотребнадзор ХМАО предложил ввести дополнительные коронавирусные ограничения для организаций общественного питания, гостиничного бизнеса и транспорта в период новогодних праздников. Об этом заявила глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева во время заседания оперативного штаба Югры. «Главным санитарным врачом РФ утверждены методические рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в период новогодних праздников. Большая часть из них учтена в наших регламентах. Но там есть предложения для муниципалитетов по организации общественного питания, гостиниц, транспорта. Предлагаю придерживаться этих рекомендаций», — сказала Соловьева. При этом Соловьева не уточнила, о каких именно рекомендациях идет речь. В ответ губернатор ХМАО Наталья Комарова заверила, что власти региона дополнят протокол рекомендациями, которые не были учтены. Ранее URA.RU писало власти ХМАО не планировали ослаблять или усиливать карантин к Новому году. Такое решение было принято из-за стабильной эпидемической ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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