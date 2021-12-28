28 декабря 2021

В УФАС пожаловались на странное название торгового центра в Перми

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Проверка кодов в торговом центре и пункт вакцинации. Виды города, осень. Пермь, здание тц эспланада
Вместо привычной аббревиатуры ТРК здание получило аббревиатуру МФЦ Фото:

Пермский градозащитник Денис Галицкий написал жалобу в краевое УФАС по поводу названия нового торгово-развлекательного центра, который сейчас достраивают в центре города — на Петропавловской 73а. Здание получило название МФЦ «Эспланада».

«Использование термина является недостоверной рекламой, так как этот термин всем известен и даже закреплен в законодательстве за объектами совсем иного рода», — высказался на своей странице в facebook общественник.

Речь идет о многофункциональных центрах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги «Мои документы». Аббревиатура «МФЦ» действительно ассоциируется у жителей Прикамья с этими центрами. В УФАС приняли жалобу пермяка к рассмотрению.

«Нам поступило обращение с жалобой на использование в рекламе торгово-развлекательного центра „Эспланада“ аббревиатуры МФЦ. Заявитель полагает, что использование этой аббревиатуры в продвижении торгового объекта вводит потребителей в заблуждение, поскольку под МФЦ понимаются многофункциональные центры, оказывающие населению государственные и муниципальные услуги», — пояснили в пресс-службе надзорного органа.

К посту Галицкого появились комментарии о том, что такое название все равно не приживется, и в народе центр уже начали называть «Титаник» (намекая на форму ТЦ), тем более, что рядом уже есть ТЦ «Айсберг».

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Пермский градозащитник Денис Галицкий написал жалобу в краевое УФАС по поводу названия нового торгово-развлекательного центра, который сейчас достраивают в центре города — на Петропавловской 73а. Здание получило название МФЦ «Эспланада». «Использование термина является недостоверной рекламой, так как этот термин всем известен и даже закреплен в законодательстве за объектами совсем иного рода», — высказался на своей странице в facebook общественник. Речь идет о многофункциональных центрах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги «Мои документы». Аббревиатура «МФЦ» действительно ассоциируется у жителей Прикамья с этими центрами. В УФАС приняли жалобу пермяка к рассмотрению. «Нам поступило обращение с жалобой на использование в рекламе торгово-развлекательного центра „Эспланада“ аббревиатуры МФЦ. Заявитель полагает, что использование этой аббревиатуры в продвижении торгового объекта вводит потребителей в заблуждение, поскольку под МФЦ понимаются многофункциональные центры, оказывающие населению государственные и муниципальные услуги», — пояснили в пресс-службе надзорного органа. К посту Галицкого появились комментарии о том, что такое название все равно не приживется, и в народе центр уже начали называть «Титаник» (намекая на форму ТЦ), тем более, что рядом уже есть ТЦ «Айсберг».
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