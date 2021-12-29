Курганский чиновник объяснил свой иск к губернатору Шумкову

Павел Дмитриев считает муниципальную реформу в Юргамышском районе незаконной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Красноуральского сельсовета Курганской области Павел Дмитриев считает, что закон о преобразовании всех поселений Юргамышского района в муниципальный округ принят с нарушениями. Об этом он заявил URA.RU, комментируя свой иск к губернатору области Вадиму Шумкову и областной думе с требованием отменить закон.

«В соответствии с законодательством РФ, если два сельсовета проголосовали против создания округа, то муниципальная реформа в районе не проводится. Наш Красноуральский сельсовет проголосовал против реформы, а Юргамышская поселковая дума фактически не имела права принимать какие-либо решения, поэтому на территории нашего района не должно быть муниципального округа», — сообщил Дмитриев.

Чиновник считает, что муниципальная реформа в Курганской области проводится под давлением властей. Жители Чинеевского и Вилкинского сельсоветов изначально проголосовали против создания округа, но их фактически заставили проводить повторные собрания, где путем «заочного» голосования добивались принятия нужного решения. «В нашем Красноуральском сельсовете подавляющее большинство населения проголосовало против создания округа. На собрание приехало много „уговорщиков“ из района, но это не помогло», — добавил чиновник.

Он также напомнил, что в Юргамышской поселковой думе пять из девяти депутатов в знак протеста подали в отставку. «Но их под давлением заставили вновь вернуться и продолжать дальше работать. В связи с этим поселковая дума уже не могла принимать какие-либо решения», — заявил Дмитриев.

Исковое заявление с требованием признать незаконным преобразование Юргамышского района в муниципальный округ поступило в Курганский областной суд в начале недели. Согласно данным ГАС «Правосудие», ответчиками по делу выступают Шумков и областная дума. Помимо Дмитриева, истцами выступили председатель Красноуральской сельской думы Олег Анохин и экс-глава Юргамыша Алексей Першин. В пресс-службе областного правительства ранее не стали комментировать данный иск, заявив, что еще не получали исковое заявление.

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