Источник назвал причину больших премий в свердловской полиции

Источник считает, что свердловские полицейские получают больше, чем в некоторых других регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции Свердловской области смогли получить крупные премии в десятки тысяч рублей перед Новым годом из-за малой численности личного состава. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.

«На самом деле, большие премии связаны с некомплектом в свердловской полиции. Он сейчас достигает почти 15%. Выходит, что сотрудников меньше, поэтому платят им гораздо больше», — рассказал собеседник агентства. Он привел для сравнения премии для полиции Калуге, где при полном штате сотрудники получили в десятки раз меньше, чем в Свердловской области.

Собеседник агентства отметил, что не уволившимся полицейским приходится работать гораздо больше, чем раньше, и это гораздо сложнее. «Выходит, что премии стали своеобразной компенсацией за работу в малом составе», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU направило запрос начальнику по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области Владимиру Тиряеву. Ответа на момент публикации не поступало.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых ранее сообщил URA.RU, что в свердловском главке действительно наблюдается нехватка работников. «Этого никто и никогда не скрывал. Более того, этот острый вопрос мы регулярно комментируем СМИ. Работа по укомплектованию находится на особом контроле руководства», — сообщал Горелых. В конце ноября нехватка сотрудников в свердловском главке находилась на уровне 14,4%.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Свердловской области получили большие новогодние премии, достигавшие нескольких десятков тысяч рублей. Выплата стала для них неожиданностью.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам