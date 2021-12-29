Автоэксперты призвали реформировать ОСАГО в России

29 декабря 2021 в 20:48 Размер текста - 17 +

ОСАГО должно иметь опции, которые вправе выбрать каждый автовладелец под свои желания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) имеет устаревший подход и нуждается в реформах. В беседе с URA.RU координатор движения «Синие Ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов выразил мнение, что ОСАГО должно иметь несколько опций защиты, среди которых водитель сможет подобрать оптимальный для себя вариант. «Уже назрела реформа ОСАГО не с точки зрения цен, а с точки зрения состава продукта, его качества. Водители говорят, что это уже не то что бесполезный продукт, но это уже морально устаревший подход. Жесткая конструкция, единая для всего рынка. Людям нужен выбор. Если человек не хочет какой-то защиты, он галочку не ставит, но это его выбор. Тогда он и в страховую писать не будет, потому что он добровольно это сделал», — сказал URA.RU Петр Шкуматов. Собеседник агентства уверен, что такое изменение побудит водителей чаще оформлять ОСАГО. «Для того, чтобы была массовость, должны быть опции. Вы мобильным телефоном пользуетесь, и там есть опции, которые вы сами выбрали и вам они нужны. Почему в ОСАГО нет такого выбора? Почему это до сих пор жесткий продукт с одинаковыми условиями для всех, я не понимаю», — объяснил он. В разговоре с URA.RU автоэксперт Роман Гуляев также выразил свое видение на дальнейшее изменение ситуации с полисами ОСАГО. «Первое, что нужно, это чтобы 100% автомобилей направлялись в автосервисы, и чтобы страховые не имели возможности выплачивать в натуральной форме. Второе — чтобы цены соответствовали реалиям рынка», — высказался Гуляев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) имеет устаревший подход и нуждается в реформах. В беседе с URA.RU координатор движения «Синие Ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов выразил мнение, что ОСАГО должно иметь несколько опций защиты, среди которых водитель сможет подобрать оптимальный для себя вариант. «Уже назрела реформа ОСАГО не с точки зрения цен, а с точки зрения состава продукта, его качества. Водители говорят, что это уже не то что бесполезный продукт, но это уже морально устаревший подход. Жесткая конструкция, единая для всего рынка. Людям нужен выбор. Если человек не хочет какой-то защиты, он галочку не ставит, но это его выбор. Тогда он и в страховую писать не будет, потому что он добровольно это сделал», — сказал URA.RU Петр Шкуматов. Собеседник агентства уверен, что такое изменение побудит водителей чаще оформлять ОСАГО. «Для того, чтобы была массовость, должны быть опции. Вы мобильным телефоном пользуетесь, и там есть опции, которые вы сами выбрали и вам они нужны. Почему в ОСАГО нет такого выбора? Почему это до сих пор жесткий продукт с одинаковыми условиями для всех, я не понимаю», — объяснил он. В разговоре с URA.RU автоэксперт Роман Гуляев также выразил свое видение на дальнейшее изменение ситуации с полисами ОСАГО. «Первое, что нужно, это чтобы 100% автомобилей направлялись в автосервисы, и чтобы страховые не имели возможности выплачивать в натуральной форме. Второе — чтобы цены соответствовали реалиям рынка», — высказался Гуляев.