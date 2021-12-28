28 декабря 2021

Свердловские онкологи научились следить за бывшими пациентами

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев посетил ОКБ №1. Екатеринбург, диагностика, мозг человека, томография, онкология, рак, томограмма
Проблема пропавших пациентов была одной из главных для свердловских онкологов Фото:

Свердловские онкологи смогли отследить судьбу четырех тысяч пациентов, которые по окончании лечения пропали из поля зрения врачей. Некоторым пациентам это спасло жизнь, рассказали в пресс-службе Свердловского областного онкодиспансера, подводя итоги года.

Поисками занимается служба информационной поддержки пациентов. «Свердловская область стала вторым регионом в стране, где создали подобную службу именно в период пандемии, благодаря чему удалось отследить судьбу около четырех тысяч пациентов, исчезнувших из поля зрения врачей (в ходе контрольных приемов у некоторых из них вовремя выявили рецидивы заболевания)», — говорится в сообщении.

По статистике, в Свердловской области каждый год выявляют почти 20 тысяч новых случаев рака. «Но важнее, что растет число пациентов, перешедших на диспансерное наблюдение, а случаев, с которыми не могли бы справиться уральские врачи, становится меньше. На сегодняшний день онкологическая служба Свердловской области считается одной из самых эффективных в стране», — отметили в медучреждении.

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Свердловские онкологи смогли отследить судьбу четырех тысяч пациентов, которые по окончании лечения пропали из поля зрения врачей. Некоторым пациентам это спасло жизнь, рассказали в пресс-службе Свердловского областного онкодиспансера, подводя итоги года. Поисками занимается служба информационной поддержки пациентов. «Свердловская область стала вторым регионом в стране, где создали подобную службу именно в период пандемии, благодаря чему удалось отследить судьбу около четырех тысяч пациентов, исчезнувших из поля зрения врачей (в ходе контрольных приемов у некоторых из них вовремя выявили рецидивы заболевания)», — говорится в сообщении. По статистике, в Свердловской области каждый год выявляют почти 20 тысяч новых случаев рака. «Но важнее, что растет число пациентов, перешедших на диспансерное наблюдение, а случаев, с которыми не могли бы справиться уральские врачи, становится меньше. На сегодняшний день онкологическая служба Свердловской области считается одной из самых эффективных в стране», — отметили в медучреждении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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