Свердловские онкологи научились следить за бывшими пациентами

Свердловские онкологи смогли отследить судьбу четырех тысяч пациентов, которые по окончании лечения пропали из поля зрения врачей. Некоторым пациентам это спасло жизнь, рассказали в пресс-службе Свердловского областного онкодиспансера, подводя итоги года.
Поисками занимается служба информационной поддержки пациентов. «Свердловская область стала вторым регионом в стране, где создали подобную службу именно в период пандемии, благодаря чему удалось отследить судьбу около четырех тысяч пациентов, исчезнувших из поля зрения врачей (в ходе контрольных приемов у некоторых из них вовремя выявили рецидивы заболевания)», — говорится в сообщении.
По статистике, в Свердловской области каждый год выявляют почти 20 тысяч новых случаев рака. «Но важнее, что растет число пациентов, перешедших на диспансерное наблюдение, а случаев, с которыми не могли бы справиться уральские врачи, становится меньше. На сегодняшний день онкологическая служба Свердловской области считается одной из самых эффективных в стране», — отметили в медучреждении.
Свердловские онкологи смогли отследить судьбу четырех тысяч пациентов, которые по окончании лечения пропали из поля зрения врачей. Некоторым пациентам это спасло жизнь, рассказали в пресс-службе Свердловского областного онкодиспансера, подводя итоги года. Поисками занимается служба информационной поддержки пациентов. «Свердловская область стала вторым регионом в стране, где создали подобную службу именно в период пандемии, благодаря чему удалось отследить судьбу около четырех тысяч пациентов, исчезнувших из поля зрения врачей (в ходе контрольных приемов у некоторых из них вовремя выявили рецидивы заболевания)», — говорится в сообщении. По статистике, в Свердловской области каждый год выявляют почти 20 тысяч новых случаев рака. «Но важнее, что растет число пациентов, перешедших на диспансерное наблюдение, а случаев, с которыми не могли бы справиться уральские врачи, становится меньше. На сегодняшний день онкологическая служба Свердловской области считается одной из самых эффективных в стране», — отметили в медучреждении.