Свердловские онкологи научились следить за бывшими пациентами

29 декабря 2021 в 21:07 Размер текста - 17 +

Проблема пропавших пациентов была одной из главных для свердловских онкологов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Свердловские онкологи смогли отследить судьбу четырех тысяч пациентов, которые по окончании лечения пропали из поля зрения врачей. Некоторым пациентам это спасло жизнь, рассказали в пресс-службе Свердловского областного онкодиспансера, подводя итоги года. Поисками занимается служба информационной поддержки пациентов. «Свердловская область стала вторым регионом в стране, где создали подобную службу именно в период пандемии, благодаря чему удалось отследить судьбу около четырех тысяч пациентов, исчезнувших из поля зрения врачей (в ходе контрольных приемов у некоторых из них вовремя выявили рецидивы заболевания)», — говорится в сообщении. По статистике, в Свердловской области каждый год выявляют почти 20 тысяч новых случаев рака. «Но важнее, что растет число пациентов, перешедших на диспансерное наблюдение, а случаев, с которыми не могли бы справиться уральские врачи, становится меньше. На сегодняшний день онкологическая служба Свердловской области считается одной из самых эффективных в стране», — отметили в медучреждении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловские онкологи смогли отследить судьбу четырех тысяч пациентов, которые по окончании лечения пропали из поля зрения врачей. Некоторым пациентам это спасло жизнь, рассказали в пресс-службе Свердловского областного онкодиспансера, подводя итоги года. Поисками занимается служба информационной поддержки пациентов. «Свердловская область стала вторым регионом в стране, где создали подобную службу именно в период пандемии, благодаря чему удалось отследить судьбу около четырех тысяч пациентов, исчезнувших из поля зрения врачей (в ходе контрольных приемов у некоторых из них вовремя выявили рецидивы заболевания)», — говорится в сообщении. По статистике, в Свердловской области каждый год выявляют почти 20 тысяч новых случаев рака. «Но важнее, что растет число пациентов, перешедших на диспансерное наблюдение, а случаев, с которыми не могли бы справиться уральские врачи, становится меньше. На сегодняшний день онкологическая служба Свердловской области считается одной из самых эффективных в стране», — отметили в медучреждении.