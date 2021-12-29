Ученые заявили о связи выпивки с низким риском заражения COVID

30 декабря 2021 в 03:16 Размер текста - 17 +

Порция алкоголя снижает риск заболеть коронавирусом, считают ученые Фото: Анна Майорова © URA.RU Одна порция крепкого алкоголя в сутки может повышать сопротивляемость организма COVID-19. Об этом сказано в научной работе американских ученых из Питтсбургского университета, опубликованной на портале Medrxiv. «Участники исследования, которые подверглись воздействию коронавируса, но не заразились COVID-19, имели склонность выпивать в среднем одну порцию крепкого напитка в день, а те, кто заразились, практически не пили», — говорится в статье. Однако, ученые не выявли никакой связи между риском заражения COVID и употреблением слабых алкогольных напитков, вроде пива или вина. Отмечается, что в исследовании приняли участие 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет. Среди них было 39 мужчин и 51 женщина. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил о пользе алкоголя при заболевании коронавирусом, передает «Национальная служба новостей». «Умеренное употребление алкоголя, один-два „дринка“ повышает очень многое — это и антидепрессивный эффект, и снижение рисков заболеть сердечными заболеваниями, и вообще это снижает смертность от всех причин. Переносить эти данные на инфекционные болезни тоже нельзя, но надо учитывать, что малые дозы алкоголя могут быть полезны при ряде заболеваний», — рассказал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Одна порция крепкого алкоголя в сутки может повышать сопротивляемость организма COVID-19. Об этом сказано в научной работе американских ученых из Питтсбургского университета, опубликованной на портале Medrxiv. «Участники исследования, которые подверглись воздействию коронавируса, но не заразились COVID-19, имели склонность выпивать в среднем одну порцию крепкого напитка в день, а те, кто заразились, практически не пили», — говорится в статье. Однако, ученые не выявли никакой связи между риском заражения COVID и употреблением слабых алкогольных напитков, вроде пива или вина. Отмечается, что в исследовании приняли участие 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет. Среди них было 39 мужчин и 51 женщина. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил о пользе алкоголя при заболевании коронавирусом, передает «Национальная служба новостей». «Умеренное употребление алкоголя, один-два „дринка“ повышает очень многое — это и антидепрессивный эффект, и снижение рисков заболеть сердечными заболеваниями, и вообще это снижает смертность от всех причин. Переносить эти данные на инфекционные болезни тоже нельзя, но надо учитывать, что малые дозы алкоголя могут быть полезны при ряде заболеваний», — рассказал он.