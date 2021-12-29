Диетолог рассказала, какие блюда надо убрать с новогоднего стола

30 декабря 2021 в 04:54 Размер текста - 17 +

Диетолог посоветовала отказать от блюд, в которых много соли Фото: Марина Молдавская © URA.RU В новогоднюю ночь стоит отказаться от салатов, мясных нарезок, красной икры и других блюд, которые содержат слишком много соли. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. «На новогоднем столе россиян очень много колбас, мясных нарезок и икры. Эти продукты содержат большое количество соли. Она, в свою очередь, задерживает воду в организме и может вызвать повышение артериального давления, отечный синдром, а также увеличить нагрузку на сердце и почки», — рассказала Бережная в эфире радио Sputnik. Она посоветовала добавить в праздничное меню больше овощей и зелени. «Эти продукты содержат клетчатку, большое количество антиоксидантов и витаминов, что достаточно полезно. При этом, если вы съедите большое количество овощей, то и аппетит немного снизится, и вы захотите съесть меньше неполезных продуктов», — отметила диетолог. По словам нутрициолога Екатерины Муравской, в Новый год лучше отказаться от майонеза, полуфабрикатов, консервов, солений и острых соусов. Торты с масляным кремом лучше заменить суфле, мармеладом и желе. Она также советует не потреблять в пищу колбасу, сосиски, готовый фарш и другие полуфабрикаты. Также лучше отказаться от крабовых палочек, мясных, рыбных и овощных консервов. По ее словам, эти продукты повышают жажду и аппетит, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В новогоднюю ночь стоит отказаться от салатов, мясных нарезок, красной икры и других блюд, которые содержат слишком много соли. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. «На новогоднем столе россиян очень много колбас, мясных нарезок и икры. Эти продукты содержат большое количество соли. Она, в свою очередь, задерживает воду в организме и может вызвать повышение артериального давления, отечный синдром, а также увеличить нагрузку на сердце и почки», — рассказала Бережная в эфире радио Sputnik. Она посоветовала добавить в праздничное меню больше овощей и зелени. «Эти продукты содержат клетчатку, большое количество антиоксидантов и витаминов, что достаточно полезно. При этом, если вы съедите большое количество овощей, то и аппетит немного снизится, и вы захотите съесть меньше неполезных продуктов», — отметила диетолог. По словам нутрициолога Екатерины Муравской, в Новый год лучше отказаться от майонеза, полуфабрикатов, консервов, солений и острых соусов. Торты с масляным кремом лучше заменить суфле, мармеладом и желе. Она также советует не потреблять в пищу колбасу, сосиски, готовый фарш и другие полуфабрикаты. Также лучше отказаться от крабовых палочек, мясных, рыбных и овощных консервов. По ее словам, эти продукты повышают жажду и аппетит, передает «Царьград».