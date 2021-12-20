Нутрициолог назвала вредные продукты на новогоднем столе

21 декабря 2021 в 08:26 Размер текста - 17 +

Нутрициолог советует исключить из новогоднего меню жирные сорта мяса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новый год лучше отказаться от майонеза, полуфабрикатов, консервов, солений и острых соусов. Торты с масляным кремом лучше заменить суфле, мармеладом и желе. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Муравская. «Магазинный майонез очень жирный, безумно калорийный, заменить его можно, например, йогуртом, сметаной, густым мацони. Сыр можно, но в небольшом количестве. Лучше отдавать предпочтение более легким сортам сыра — адыгейскому, брынзе, тофу», — цитирует РИА «Новости» Екатерину Муравскую. Она советует не потреблять в пищу колбасу, сосиски, готовый фарш и другие полуфабрикаты. Также лучше отказаться от крабовых палочек, мясных, рыбных и овощных консервов. По ее словам, соления и острые соусы повышают жажду и аппетит. Организму будет сложно справиться, если человек выпьет много жидкости и переест. Среди десертов лучше отдавать предпочтение суфле, желе и мармеладу. Торты и пирожные с масляным кремом более калорийны. Муравская сказала, что лучше отказаться от картофеля, жирных сортов мяса, салатов с чипсами и сухариками, белого хлеба и изделий из пшеницы, пишет «Царьград». Ранее диетологи предупредили, что целенаправленное похудение к Новому году может быть опасно для здоровья. Организм отвыкает от переваривания сложной пищи после длительного воздержания и голодания, сказали URA.RU врач-диетолог, нутрициолог, Член национальной ассоциации диетологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова и врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Новый год лучше отказаться от майонеза, полуфабрикатов, консервов, солений и острых соусов. Торты с масляным кремом лучше заменить суфле, мармеладом и желе. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Муравская. «Магазинный майонез очень жирный, безумно калорийный, заменить его можно, например, йогуртом, сметаной, густым мацони. Сыр можно, но в небольшом количестве. Лучше отдавать предпочтение более легким сортам сыра — адыгейскому, брынзе, тофу», — цитирует РИА «Новости» Екатерину Муравскую. Она советует не потреблять в пищу колбасу, сосиски, готовый фарш и другие полуфабрикаты. Также лучше отказаться от крабовых палочек, мясных, рыбных и овощных консервов. По ее словам, соления и острые соусы повышают жажду и аппетит. Организму будет сложно справиться, если человек выпьет много жидкости и переест. Среди десертов лучше отдавать предпочтение суфле, желе и мармеладу. Торты и пирожные с масляным кремом более калорийны. Муравская сказала, что лучше отказаться от картофеля, жирных сортов мяса, салатов с чипсами и сухариками, белого хлеба и изделий из пшеницы, пишет «Царьград». Ранее диетологи предупредили, что целенаправленное похудение к Новому году может быть опасно для здоровья. Организм отвыкает от переваривания сложной пищи после длительного воздержания и голодания, сказали URA.RU врач-диетолог, нутрициолог, Член национальной ассоциации диетологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова и врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина.