Московский институт философии Российской академии наук (РАН) потратил более 700 тысяч рублей на исследование зла и ада. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Договор о выполнении научной работы по теме «Является ли злом существование ада» стоимостью 742 тысячи рублей был исполнен в октябре, сообщается на портале госзакупок. Отмечается, что институт философии РАН за последние три месяца затратили почти три миллиона рублей на изучение проблем зла, ада и австрийской философии 19-20 веков.
«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — заявили в институте РАН, передает РБК.
Московский институт философии Российской академии наук (РАН) потратил более 700 тысяч рублей на исследование зла и ада. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. Договор о выполнении научной работы по теме «Является ли злом существование ада» стоимостью 742 тысячи рублей был исполнен в октябре, сообщается на портале госзакупок. Отмечается, что институт философии РАН за последние три месяца затратили почти три миллиона рублей на изучение проблем зла, ада и австрийской философии 19-20 веков. «Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — заявили в институте РАН, передает РБК. Ранее сообщалось, что президент РАН Александр Сергеев призвал избавляться от американизации в российских школах. РАН готово обсудить вопрос красоты подачи фундаментального знания.