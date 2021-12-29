Институт РАН потратил почти три млн рублей на изучение ада. «Все в рамках закона»

30 декабря 2021 в 05:14 Размер текста - 17 +

За три месяца институт РАН потратил почти три млн рублей на изучение проблем зла и ада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Московский институт философии Российской академии наук (РАН) потратил более 700 тысяч рублей на исследование зла и ада. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. Договор о выполнении научной работы по теме «Является ли злом существование ада» стоимостью 742 тысячи рублей был исполнен в октябре, сообщается на портале госзакупок. Отмечается, что институт философии РАН за последние три месяца затратили почти три миллиона рублей на изучение проблем зла, ада и австрийской философии 19-20 веков. «Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — заявили в институте РАН, передает РБК. Ранее сообщалось, что президент РАН Александр Сергеев призвал избавляться от американизации в российских школах. РАН готово обсудить вопрос красоты подачи фундаментального знания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Московский институт философии Российской академии наук (РАН) потратил более 700 тысяч рублей на исследование зла и ада. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. Договор о выполнении научной работы по теме «Является ли злом существование ада» стоимостью 742 тысячи рублей был исполнен в октябре, сообщается на портале госзакупок. Отмечается, что институт философии РАН за последние три месяца затратили почти три миллиона рублей на изучение проблем зла, ада и австрийской философии 19-20 веков. «Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — заявили в институте РАН, передает РБК. Ранее сообщалось, что президент РАН Александр Сергеев призвал избавляться от американизации в российских школах. РАН готово обсудить вопрос красоты подачи фундаментального знания.