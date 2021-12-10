Президент РАН: необходимо избавиться от американизации в школах

11 декабря 2021 в 05:12 Размер текста - 17 +

Президент РАН заявил о готовности помочь вернуть в образовательный процесс фундаментально знание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Необходимо вернуть фундаментальное образование в российские школы, а также избавиться от американизации учебного процесса. Об этом на заседании Конгресса молодых ученых заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. «Возвращение школы к преподаванию фундаментального знания — это важнейшая задача, которая у нас стоит. <…> В Америке в школах очень неблагополучная ситуация, и они над нами сильно смеялись и продолжают смеяться, что мы ушли от нашей великолепной системы образования в школах с тем, чтобы быть скорее похожими на них, и убрали сильное фундаментальное образование», — сообщил Сергеев. Президент РАН выразил надежду на то, что министерство просвещения вернет часы, которые были изъяты из учебного процесса, в пользу передачи фундаментального знания. Российская академия наук открыта для обсуждения вопроса о том, как красиво подавать фундаментальное знание, отметил Сергеев. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и возродить советскую школу образования. Депутат сообщил, что неоднократно общался с учителями, школьниками и их родителями и знает о том, что для выпускников ЕГЭ является «пыткой». По его словам, Единый госэкзамен направлен на шаблонное мышление и заучивание информации, что не ведет к приобретению знаний. Гораздо эффективнее в обучении проявляла себя советская школа образования, заявил Миронов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо вернуть фундаментальное образование в российские школы, а также избавиться от американизации учебного процесса. Об этом на заседании Конгресса молодых ученых заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. «Возвращение школы к преподаванию фундаментального знания — это важнейшая задача, которая у нас стоит. <…> В Америке в школах очень неблагополучная ситуация, и они над нами сильно смеялись и продолжают смеяться, что мы ушли от нашей великолепной системы образования в школах с тем, чтобы быть скорее похожими на них, и убрали сильное фундаментальное образование», — сообщил Сергеев. Президент РАН выразил надежду на то, что министерство просвещения вернет часы, которые были изъяты из учебного процесса, в пользу передачи фундаментального знания. Российская академия наук открыта для обсуждения вопроса о том, как красиво подавать фундаментальное знание, отметил Сергеев. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и возродить советскую школу образования. Депутат сообщил, что неоднократно общался с учителями, школьниками и их родителями и знает о том, что для выпускников ЕГЭ является «пыткой». По его словам, Единый госэкзамен направлен на шаблонное мышление и заучивание информации, что не ведет к приобретению знаний. Гораздо эффективнее в обучении проявляла себя советская школа образования, заявил Миронов.