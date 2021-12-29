В ХМАО медика отстранили от работы за отказ от вакцинации

Суд признал отстранение медика законным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Няганской окружной больнице медика отстранили от работы за отказ вакцинироваться от коронавируса. При этом сотрудник был убежден, что своим отказом от не совершил какие-либо правонарушения. Однако суд признал отстранение местного медицинского сотрудника законным. Об этом рассказали в пресс-службе Няганского городского суда.

«В декабре 2021 года истец был отстранен от работы по причине отказа от вакцинации. Истец полагал, что отстранение от работы не может быть применено, так как он своим отказом от вакцинации не совершил какие-либо правонарушения. Суд пришел к выводу, что вынесенный ответчиком приказ является законным и обоснованным», — написано на сайте суда.

Решение суда было принято на основании постановления главы Роспотребнадзора ХМАО Майи Соловьевой об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий жителей, в том числе медиков. В Няганской окружной больнице подтвердили то, что в декабре текущего года из-за отказа от вакцинации был отстранен сотрудник больницы. Однако должность работника не уточнили. И добавили, что на данный момент решение суда в законную силу не вступило. Сторонам предоставлен месячный срок на обжалование.

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