Автолюбители считают, что дефицит дизельного топлива — искусственный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские автолюбители жалуются на дефицит дизельного топлива на автозаправочных станциях (АЗС) области. Информацией об этом поделились читатели URA.RU.

«На себе прочувствовал резкий дефицит дизельного топлива на АЗС Екатеринбурга, в Ревде и Первоуральске. На одной из станций ответили, что на Шабровской нефтебазе закончилось топливо, завоз будет из других регионов, но весь январь будут перебои», — сообщил URA.RU автомобилист Илья.

Дизельное топливо является самым динамично дорожающим топливом за прошедший год. Некоторые автолюбители подозревают, что в дефиците есть подвох. «Вчера видел цену на дизельное топливо более 61 рубля. Мне кажется, дефицит вызван искусственно, чтобы оправдать повышение цен», — рассказал водитель Сергей. Хотя, по данным Свердловскстата, которые опубликованы на официальном сайте, за неделю с 20 по 27 декабря дизельное топливо не изменилось в цене.

Водители поделились адресами в Екатеринбурге, где не удалось заправить автомобиль дизельным топливом утром 29 декабря:

«Лукойл» на Онуфриева, 23А;

«Газпромнефть» на Онуфриева, 23;

«Газпромнефть» на Московской, 283;

«Лукойл» на Волгоградской, 206;

«Башнефть» на Малышева, 124;

«Газпромнефть» на Рябинина, 32/2;

«Газпромнефть» На Восточной, 7В.

В отделе продаж «Газпромнефть-Урал» корреспонденту URA.RU пояснили, что сейчас наблюдается повышенный спрос на дизельное топливо из-за высокой нагрузки на инфраструктуру. Собеседник также добавил, что дизельное топливо в настоящий момент есть лишь на двух АЗС «Газпромнефти», которые расположены на Серовском тракте, 15 км и пр. Космонавтов, 102.

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