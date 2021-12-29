29 декабря 2021

Водители заявили о дефиците дизельного топлива в Екатеринбурге. «Весь январь будут перебои»

© Служба новостей «URA.RU»
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Автопробег
Автолюбители считают, что дефицит дизельного топлива — искусственный Фото:

Свердловские автолюбители жалуются на дефицит дизельного топлива на автозаправочных станциях (АЗС) области. Информацией об этом поделились читатели URA.RU.

«На себе прочувствовал резкий дефицит дизельного топлива на АЗС Екатеринбурга, в Ревде и Первоуральске. На одной из станций ответили, что на Шабровской нефтебазе закончилось топливо, завоз будет из других регионов, но весь январь будут перебои», — сообщил URA.RU автомобилист Илья.

Дизельное топливо является самым динамично дорожающим топливом за прошедший год. Некоторые автолюбители подозревают, что в дефиците есть подвох. «Вчера видел цену на дизельное топливо более 61 рубля. Мне кажется, дефицит вызван искусственно, чтобы оправдать повышение цен», — рассказал водитель Сергей. Хотя, по данным Свердловскстата, которые опубликованы на официальном сайте, за неделю с 20 по 27 декабря дизельное топливо не изменилось в цене.

Водители поделились адресами в Екатеринбурге, где не удалось заправить автомобиль дизельным топливом утром 29 декабря:

  • «Лукойл» на Онуфриева, 23А;
  • «Газпромнефть» на Онуфриева, 23;
  • «Газпромнефть» на Московской, 283;
  • «Лукойл» на Волгоградской, 206;
  • «Башнефть» на Малышева, 124;
  • «Газпромнефть» на Рябинина, 32/2;
  • «Газпромнефть» На Восточной, 7В.

В отделе продаж «Газпромнефть-Урал» корреспонденту URA.RU пояснили, что сейчас наблюдается повышенный спрос на дизельное топливо из-за высокой нагрузки на инфраструктуру. Собеседник также добавил, что дизельное топливо в настоящий момент есть лишь на двух АЗС «Газпромнефти», которые расположены на Серовском тракте, 15 км и пр. Космонавтов, 102.

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Свердловские автолюбители жалуются на дефицит дизельного топлива на автозаправочных станциях (АЗС) области. Информацией об этом поделились читатели URA.RU. «На себе прочувствовал резкий дефицит дизельного топлива на АЗС Екатеринбурга, в Ревде и Первоуральске. На одной из станций ответили, что на Шабровской нефтебазе закончилось топливо, завоз будет из других регионов, но весь январь будут перебои», — сообщил URA.RU автомобилист Илья. Дизельное топливо является самым динамично дорожающим топливом за прошедший год. Некоторые автолюбители подозревают, что в дефиците есть подвох. «Вчера видел цену на дизельное топливо более 61 рубля. Мне кажется, дефицит вызван искусственно, чтобы оправдать повышение цен», — рассказал водитель Сергей. Хотя, по данным Свердловскстата, которые опубликованы на официальном сайте, за неделю с 20 по 27 декабря дизельное топливо не изменилось в цене. Водители поделились адресами в Екатеринбурге, где не удалось заправить автомобиль дизельным топливом утром 29 декабря: В отделе продаж «Газпромнефть-Урал» корреспонденту URA.RU пояснили, что сейчас наблюдается повышенный спрос на дизельное топливо из-за высокой нагрузки на инфраструктуру. Собеседник также добавил, что дизельное топливо в настоящий момент есть лишь на двух АЗС «Газпромнефти», которые расположены на Серовском тракте, 15 км и пр. Космонавтов, 102.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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