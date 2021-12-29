29 декабря 2021

Аналитики назвали минимальную стоимость новогоднего стола в Перми

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Ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». Екатеринбург, сервировка, стол, сыр, екатерининская ассамблея, ресторан, праздничный стол
Сумма рассчитана на семью из 5 человек Фото:

Пермьстат поделился новой статистикой, посчитав примерную стоимость «Новогодней корзины» в Пермском крае. По подсчетам аналитиков, 7 тысяч рублей должно хватить на праздничный стол для семьи из 5 человек: 4 взрослых и одного ребенка.

На сумму в 6962 рубля предлагается купить курицу, свинину, картофель — на горячее, нарезки сыра и колбасы, рыбные деликатесы, салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», овощи, фрукты, сладкое, алкоголь и «красную» икру.

Дороже всего обойдется икра, рыбные деликатесы, например, слабосоленая семга, мясокопчености и крепкий алкоголь. Дешевле всего — хлеб, картофель, яблоки, газированные напитки. Стоит отметить, что в целом новогодний продуктовый набор за год вырос в цене на 10,6%.

Стоит обратить внимание на количество продуктов: стоимость указана не за килограмм

Ранее Пермьстат сообщал об удорожании сладких новогодних подарков. Особенно в цене выросли печенье — на 17,6%, и зефир — на 9,6%.

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Пермьстат поделился новой статистикой, посчитав примерную стоимость «Новогодней корзины» в Пермском крае. По подсчетам аналитиков, 7 тысяч рублей должно хватить на праздничный стол для семьи из 5 человек: 4 взрослых и одного ребенка. На сумму в 6962 рубля предлагается купить курицу, свинину, картофель — на горячее, нарезки сыра и колбасы, рыбные деликатесы, салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», овощи, фрукты, сладкое, алкоголь и «красную» икру. Дороже всего обойдется икра, рыбные деликатесы, например, слабосоленая семга, мясокопчености и крепкий алкоголь. Дешевле всего — хлеб, картофель, яблоки, газированные напитки. Стоит отметить, что в целом новогодний продуктовый набор за год вырос в цене на 10,6%. Ранее Пермьстат сообщал об удорожании сладких новогодних подарков. Особенно в цене выросли печенье — на 17,6%, и зефир — на 9,6%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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