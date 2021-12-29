Аналитики назвали минимальную стоимость новогоднего стола в Перми

Сумма рассчитана на семью из 5 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермьстат поделился новой статистикой, посчитав примерную стоимость «Новогодней корзины» в Пермском крае. По подсчетам аналитиков, 7 тысяч рублей должно хватить на праздничный стол для семьи из 5 человек: 4 взрослых и одного ребенка.

На сумму в 6962 рубля предлагается купить курицу, свинину, картофель — на горячее, нарезки сыра и колбасы, рыбные деликатесы, салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», овощи, фрукты, сладкое, алкоголь и «красную» икру.

Дороже всего обойдется икра, рыбные деликатесы, например, слабосоленая семга, мясокопчености и крепкий алкоголь. Дешевле всего — хлеб, картофель, яблоки, газированные напитки. Стоит отметить, что в целом новогодний продуктовый набор за год вырос в цене на 10,6%.

Стоит обратить внимание на количество продуктов: стоимость указана не за килограмм Пермьстат

Ранее Пермьстат сообщал об удорожании сладких новогодних подарков. Особенно в цене выросли печенье — на 17,6%, и зефир — на 9,6%.

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