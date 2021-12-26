26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

В Пермском крае под Новый год выросли цены на сладкие подарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин подарков «Ель» в Ельцин Центре. Екатеринбург, счастье, шоколад, конфета
Шоколад — единственный подешевевший сладкий подарок Фото:

В Пермском крае выросли цены на большинство сладких подарков к Новому году. По сравнению с ноябрем 2020 года больше всего выросли печенье и зефир. Об этом сообщает Росстат по Пермскому краю.

«Печенье 176 рублей за килограмм, рост — 17,6%», — сообщается на сайте Пермьстата. Зефир вырос в цене 9,4%, а конфеты — на 6,7%. Единственным сладким подарком, который подешевел, стал шоколад — цена с ноября 2020 года упала на 6,4%.

Сейчас его стоимость составляет 837 рублей за килограмм. Однако выросли в цене другие подарки к Новому году: мягкие игрушки на (1,5% за год), туалетная вода (на 9%), книги (на 6,3%), крем для лица (на 4,2%), роликовые коньки (на 4,7%). Цены на пластмассовые конструкторы и смартфоны к концу года снизились на 0,7% и 4,7%, соответственно.

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В Пермском крае выросли цены на большинство сладких подарков к Новому году. По сравнению с ноябрем 2020 года больше всего выросли печенье и зефир. Об этом сообщает Росстат по Пермскому краю. «Печенье 176 рублей за килограмм, рост — 17,6%», — сообщается на сайте Пермьстата. Зефир вырос в цене 9,4%, а конфеты — на 6,7%. Единственным сладким подарком, который подешевел, стал шоколад — цена с ноября 2020 года упала на 6,4%. Сейчас его стоимость составляет 837 рублей за килограмм. Однако выросли в цене другие подарки к Новому году: мягкие игрушки на (1,5% за год), туалетная вода (на 9%), книги (на 6,3%), крем для лица (на 4,2%), роликовые коньки (на 4,7%). Цены на пластмассовые конструкторы и смартфоны к концу года снизились на 0,7% и 4,7%, соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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