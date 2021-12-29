ПФР досрочно выплатит курганцам часть пособий

Часть выплат, которые по графику должны выплачиваться в феврале, курганцы получат 17 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Часть выплат, которые жители Курганской области должны получить в феврале 2022 года, будут начислены досрочно — 17 января. Речь идет о мерах социальной поддержки, которые со следующего года будут переданы Пенсионному фонду от органов соцзащиты населения, сообщает пресс-служба регионального ПФР.

«Первые выплаты ПФР по переданным мерам зауральцы получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Исключение составят новые получатели пособий, которые оформят эти выплаты в течение января. Им выплатят деньги в соответствии с графиком — в феврале. «С марта перечисление средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце», — говорится в сообщении.

С 2022 года ПФР начнет выплачивать ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми. Отдельную группу выплат составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов, а также социальная помощь пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями.

В ПФР отмечают, что для переоформления выплат получателям не нужно никуда обращаться. Перечисление средств произойдет автоматически. Тем, кто еще ни разу не получал выплаты, с 2022 года нужно обращаться за ними в Пенсионный фонд.

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