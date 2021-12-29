29 декабря 2021

Обвиняемый по «воровской» статье потребовал заменить судью

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, суд, арестант, вор в законе, конвой
Владимир Кузнецов неоднократно заявлял ходатайства судье Фото:

Обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии свердловчанин Владимир Кузнецов на заседании потребовал отстранить от дела судью Андрея Юшманова и прокурора Георгия Паникарова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Кузнецов заявил ходатайства об отводе Юшманову и Паникарову», — сообщила представитель пресс-службы. Она отметила, что суд не удовлетворил ходатайство Кузнецова. Заседание проходило 30 декабря.

Представитель пресс-службы рассказала, что это не первое ходатайство от Кузнецова. Но суд не удовлетворял подобные просьбы обвиняемого.

По версии следствия, Кузнецов находится в статусе смотрящего за Верхней Салдой. Его обвиняют в серии мошенничеств в составе группы. Предполагается, что он с подельниками захватывал квартиры асоциальных жителей. Группировка, подозреваемая в этом, была задержана в начале 2020 года. Процесс по «воровскому» делу Кузнецова начался еще в мае, но постоянно откладывался по разным причинам. Дело возвращали в прокуратуру.

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Обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии свердловчанин Владимир Кузнецов на заседании потребовал отстранить от дела судью Андрея Юшманова и прокурора Георгия Паникарова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Кузнецов заявил ходатайства об отводе Юшманову и Паникарову», — сообщила представитель пресс-службы. Она отметила, что суд не удовлетворил ходатайство Кузнецова. Заседание проходило 30 декабря. Представитель пресс-службы рассказала, что это не первое ходатайство от Кузнецова. Но суд не удовлетворял подобные просьбы обвиняемого. По версии следствия, Кузнецов находится в статусе смотрящего за Верхней Салдой. Его обвиняют в серии мошенничеств в составе группы. Предполагается, что он с подельниками захватывал квартиры асоциальных жителей. Группировка, подозреваемая в этом, была задержана в начале 2020 года. Процесс по «воровскому» делу Кузнецова начался еще в мае, но постоянно откладывался по разным причинам. Дело возвращали в прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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