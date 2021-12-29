Обвиняемый по «воровской» статье потребовал заменить судью

Владимир Кузнецов неоднократно заявлял ходатайства судье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии свердловчанин Владимир Кузнецов на заседании потребовал отстранить от дела судью Андрея Юшманова и прокурора Георгия Паникарова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Кузнецов заявил ходатайства об отводе Юшманову и Паникарову», — сообщила представитель пресс-службы. Она отметила, что суд не удовлетворил ходатайство Кузнецова. Заседание проходило 30 декабря.

Представитель пресс-службы рассказала, что это не первое ходатайство от Кузнецова. Но суд не удовлетворял подобные просьбы обвиняемого.

По версии следствия, Кузнецов находится в статусе смотрящего за Верхней Салдой. Его обвиняют в серии мошенничеств в составе группы. Предполагается, что он с подельниками захватывал квартиры асоциальных жителей. Группировка, подозреваемая в этом, была задержана в начале 2020 года. Процесс по «воровскому» делу Кузнецова начался еще в мае, но постоянно откладывался по разным причинам. Дело возвращали в прокуратуру.

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