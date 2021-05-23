Инструкцию по посадке воров в законе вернули прокурору

Уголовное дело Владимира Кузнецова вернули в прокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Свердловский областной суд вернул в прокуратуру уголовное дело смотрящего за Верхней Салдой Владимира Кузнецова, более известного как Лис, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Процесс над Кузнецовым называют подготовкой инструкции по посадке воров в законе.

«По итогам заседания уголовное дело возвращено прокурору», — сказали в облсуде. Решение принял судья Павел Неретин. В пресс-службе не смогли оперативно раскрыть причины и подробности возвращения дела — они будут известны только 25 мая. Согласно статье 237 Уголовно-процессуального кодекса РФ, возврат дела возможен, если в материалах найдены нарушения или они требуют дополнения.

Источники URA.RU указывали, что процесс над Кузнецовым станет прецедентом для российской юридической практики. Если Свердловский облсуд признает вину Лиса, у правоприменителей появится инструкция по посадке воров в законе. По одной из версий, Кузнецов попал под действие «воровской» статьи из-за того, что оказался слишком неуправляемым.

Кроме занятия высокого положения в криминальном мире, Владимира Кузнецова обвиняют в серии мошенничеств, совершенных группой лиц. Группировка, обманом завладевавшая квартирами асоциальных жителей Верхней Салды, была задержана в конце февраля 2020 года. Дело Кузнецова 24 мая начал рассматривать Свердловский облсуд, который, среди прочего, примет решение о том, будут ли выносить вердикт присяжные.